У Кременчуці — дівчачий бебі-бум: за тиждень народилося 19

З 30 грудня 2024 року по 5 січня 2025 року у Кременчуці народилося 26 немовлят, повідомляє пресслужба мерії. Переважна більшість новонароджених — дівчатка: 19 україночок проти 7 хлопчиків.
У Кременчуцькому перинатальному центрі II рівня з’явилися на світ 18 немовлят: 5 хлопчиків і 13 дівчаток. А у пологовому відділенні КНМП «Кременчуцька міська лікарня «Правобережна» — 8 малюків: 2 хлопчики та 6 дівчаток.
Нагадаємо, що у перший день нового року в Кременчуці народилося семеро немовлят і першим був хлопчик.
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