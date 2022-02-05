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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтаві в ТРЦ зарізали людину (уточнено)

Сьогодні, 14:48 Переглядів: 2 841

 

Ще одного поранили

5 лютого у Полтаві в ТРЦ «Мир» зарізали людину. Про це повідомляють очевидці у соцмережах.

Чоловік лежить на підлозі посеред ТРЦ.

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За попередньою інформацією, у ТРЦ «Мир» стався конфлікт між трьома чоловіками, один поранений, один загинув.

Наразі на місці працює слідчо-оперативна група.

Доповнено:

Близько 12.30 до Полтавського відділення поліції №1 від медиків надійшло повідомлення, що у торговому центрі на проспекті Миру двоє людей потребують медичної допомоги.

Встановили, що стався конфлікт за участі трьох чоловіків. У ході конфлікту 62-річний чоловік ударив ножем двох інших. Внаслідок цього 36-річний чоловік загинув, а 37-річному надають медичну допомогу. Про це повідомив речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб.

За даним фактом розпочали досудове розслідування за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) та ч.3 ст.15 і ч.1 ст.115 (Замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Обставини та мотиви злочину з'ясовує слідство.


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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: PVP.Poltava
Теги: Полтава ТРЦ підрізав
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