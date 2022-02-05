На КрАЗі з'явиться малюк: планують випустити суперлегку розвізну вантажівку

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 922

Кременчуцький автомобільний завод, найбільший український автовиробник, у середині 2022 року планує випустити суперлегку міську вантажівку КрАЗ-малюк із сегменту розвізних вантажівок.

За словами Романа Черняка, гендиректора підприємства, за останні 10 років завод знизив вантажопідйомність вантажівок із 35 т до 5 т.

- Ми розробили міський КрАЗ із сегменту розвізних вантажівок. Ми плануємо приблизно до літа презентувати ще одну модель малої вантажопідйомності – в районі 5 т. Раніше ми створили технологічний цикл під великі машини, тому перейти на малі машини дуже не просто. Ми для цього купуємо нове, сучасне обладнання. Працюємо над цим, щоб розшити гаму машин, які випускатимемо, – розповів Черняк.

Дані про характеристики, габаритні розміри і двигун поки не розкриваються.

Новий суперлегкий КрАЗ зможе використовуватись у міському циклі та буде обладнаний різноманітними надбудовами.