Нацгвардійці, які пережили стрілянину у Дніпрі, проходять реабілітацію у Нових Санжарах

Сьогодні, 15:50 Переглядів: 405

13 військовослужбовців, які врятувалися від обстрілів Артемія Рябчука у Дніпрі, наразі перебувають у медичному центрі Національної гвардії у Нових Санжарах. З ними працюють медики та психологи. Про це повідомляє Poltavske.tv .

У центрі перебувають 13 військовослужбовців, які були у складі караулу того дня, коли Рябчук відкрив вогонь.

«Це дуже негативно впливає на їхній психічний стан. Як вони далі будуть тримати службу і, взагалі, протягом всього життя вони будуть це пам’ятати», – розповів речник військової частини 3052 Національної гвардії України Артем Бархан.

В реабілітаційному центрі хлопці проживають разом, по кілька людей у кімнаті. Вони перебуватимуть тут близько десяти днів.

«Їхній емоційний стан задовільний. Почувають себе добре. Наразі вони будуть отримувати медичну і психологічну підтримку, реабілітацію, медичні процедури. Будуть забезпечені оглядом лікарів», – сказала у коментарі Poltavske.tv психолог медичного центру Національної гвардії України Уміда Петренко.

Нагадаємо, 27 січня, близько 3.40 у Дніпрі військовослужбовець Національної гвардії відкрив вогонь із автоматичної зброї. У результаті стрілянини четверо військовослужбовців і одна цивільна жінка загинули на місці. Ще 5 осіб отримали поранення.