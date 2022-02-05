Нацгвардійці, які пережили стрілянину у Дніпрі, проходять реабілітацію у Нових Санжарах

13 військовослужбовців, які врятувалися від обстрілів Артемія Рябчука у Дніпрі, наразі перебувають у медичному центрі Національної гвардії у Нових Санжарах. З ними працюють медики та психологи. Про це повідомляє Poltavske.tv.
У центрі перебувають 13 військовослужбовців, які були у складі караулу того дня, коли Рябчук відкрив вогонь.
В реабілітаційному центрі хлопці проживають разом, по кілька людей у кімнаті. Вони перебуватимуть тут близько десяти днів.
Нагадаємо, 27 січня, близько 3.40 у Дніпрі військовослужбовець Національної гвардії відкрив вогонь із автоматичної зброї. У результаті стрілянини четверо військовослужбовців і одна цивільна жінка загинули на місці. Ще 5 осіб отримали поранення.