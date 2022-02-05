Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 2
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 1
Олександр Бондар
Що краще: КАСКО чи «Автоцивілка»?
Ольга Минчук
Корона как отличный способ экономить городской бюджет
Світлана Крамаренко
Профілактика раку молочної залози
Кременчук, Здоров'я

Нацгвардійці, які пережили стрілянину у Дніпрі, проходять реабілітацію у Нових Санжарах

Сьогодні, 15:50 Переглядів: 405

 

У центрі перебувають 13 військовослужбовців

13 військовослужбовців, які врятувалися від обстрілів Артемія Рябчука у Дніпрі, наразі перебувають у медичному центрі Національної гвардії у Нових Санжарах. З ними працюють медики та психологи. Про це повідомляє Poltavske.tv.

У центрі перебувають 13 військовослужбовців, які були у складі караулу того дня, коли Рябчук відкрив вогонь.

«Це дуже негативно впливає на їхній психічний стан. Як вони далі будуть тримати службу і, взагалі, протягом всього життя вони будуть це пам’ятати», – розповів речник військової частини 3052 Національної гвардії України Артем Бархан.

В реабілітаційному центрі хлопці проживають разом, по кілька людей у кімнаті. Вони перебуватимуть тут близько десяти днів.

«Їхній емоційний стан задовільний. Почувають себе добре. Наразі вони будуть отримувати медичну і психологічну підтримку, реабілітацію, медичні процедури. Будуть забезпечені оглядом лікарів», – сказала у коментарі Poltavske.tv психолог медичного центру Національної гвардії України Уміда Петренко.

Нагадаємо, 27 січня, близько 3.40 у Дніпрі військовослужбовець Національної гвардії відкрив вогонь із автоматичної зброї. У результаті стрілянини четверо військовослужбовців і одна цивільна жінка загинули на місці. Ще 5 осіб отримали поранення.

0
Автор: Руслана Горгола Джерело фото: mvs.gov.ua
Теги: нацгвардія Нові Санжари
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх