Кременчужанка Богдана Фролова виборола «срібло» на міжнародному турнірі в Дубаї

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 245

В міжнародних змаганнях з пара легкої атлетики, що проходить в Дубаї, бере участь кременчужанка, членкиня міського осередку «Союзу осіб з інвалідністю України» Богдана Фролова. Про це повідомив тренер дівчини Валерій Лекумович.

— Неймовірний другий день змагань міжнародного турніру з пара легкої атлетики: національна паралімпійська збірна України виборола шість нагород, з яких — дві золоті, три срібні, одна бронзова медалі. І найприємніше для мене як патріарха паралімпійського руху у Кременчуці — Фролова Богдана — штовхання ядра, F54 — срібло! — написав він.

Чергова перемога цієї дівчини на відповідальних змаганнях — підтвердження її високого рівня, наполегливості та сили духу.