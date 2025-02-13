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Кременчужанка Богдана Фролова виборола «срібло» на міжнародному турнірі в Дубаї

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 245

«Краща спортсменка» Першого міського фестивалю «Сила духу» знов на п'єдесталі переможців

В міжнародних змаганнях з пара легкої атлетики, що проходить в Дубаї, бере участь кременчужанка, членкиня міського осередку «Союзу осіб з інвалідністю України» Богдана Фролова. Про це повідомив тренер дівчини Валерій Лекумович.

— Неймовірний другий день змагань міжнародного турніру з пара легкої атлетики: національна паралімпійська збірна України виборола шість нагород, з яких — дві золоті, три срібні, одна бронзова медалі. І найприємніше для мене як патріарха паралімпійського руху у Кременчуці — Фролова Богдана — штовхання ядра, F54 — срібло! — написав він.
 Нагадаємо, Богдана брала участь й стала переможницею Першого міського фестивалю «Сила духу» в номінації «Кращий спортсмен» у 2024 році.

Чергова перемога цієї дівчини на відповідальних змаганнях — підтвердження її високого рівня, наполегливості та сили духу.

— У вересні 2018 року я знайшов у гімназії № 18 11-ти річну Богдану Фролову.Я наперед знав про те, що дочекаюся її першої міжнародної медалі! Вітаю батьків і наставника Дмитра Панчеліна! — написав у своєму Фейсбуці Валерій Лекумович.
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Автор: Мирослава Українська
Теги: змагання особи з інвалідністю пара легка атлетика
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