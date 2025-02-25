«На таких людях тримається вся армія і взагалі Україна». У Кременчуці попрощались з воїном Юрієм Чечею

25 лютого Кременчуці попрощались з 42-річним військовослужбовцем Юрієм Чечею. Воїн мав звання молодшого сержанта.
За словами військового з позивним «Лиман», Юрій навчався у ліцеї № 6, працював на сталеливарному заводі. Чоловіка мобілізували у вересні 2024 року. Юрій служив номером обслуги гранатометного відділення. Воїн загинув 16 лютого під час оборони України біля міста Лозова Харківської області.
Воїн з позивним «Фанат» служив разом з Юрієм в одній бригаді.
Під час відпустки у Юрія померла мати, розповідає побратим. Попри це, чоловік службу не покинув.
Побратим додає, що у свій останній бойовий вихід Юрій не мав йти. Так сталось, що один з військовослужбовців у групі захворів — тому чоловік попросився піти на завдання замість нього.
Подруга сім’ї полеглого воїна Юлія каже, що знає Юрія, як «дуже добру, світлу, порядну людину». Чоловік мав хобі — рибальство.
Юлія додає, що Юрій обороняв Україну, зокрема, і на «найважчому напрямку, на Покровському».
У Юрія залишились дружина і син. Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали захисника на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань Захисників та Захисниць України.
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