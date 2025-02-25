«На таких людях тримається вся армія і взагалі Україна». У Кременчуці попрощались з воїном Юрієм Чечею

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25 лютого Кременчуці попрощались з 42-річним військовослужбовцем Юрієм Чечею. Воїн мав звання молодшого сержанта.

За словами військового з позивним «Лиман», Юрій навчався у ліцеї № 6, працював на сталеливарному заводі. Чоловіка мобілізували у вересні 2024 року. Юрій служив номером обслуги гранатометного відділення. Воїн загинув 16 лютого під час оборони України біля міста Лозова Харківської області.

Воїн з позивним «Фанат» служив разом з Юрієм в одній бригаді.

— Він запам’ятався, як дуже відповідальна людина, такою щирою людиною, хорошим товаришем, побратимом. На таких людях тримається вся армія і взагалі Україна, — розповідає Фанат.

Під час відпустки у Юрія померла мати, розповідає побратим. Попри це, чоловік службу не покинув.

— Приїжджає з відпустки, через годину йому дзвонять — мати померла. Він поїхав, повернувся й одразу ж сказав, що все, я далі служу, все добре, мене нічого не підкосило, я далі буду захищати, щоб сюди ця навала не йшла, — каже воїн.

Побратим додає, що у свій останній бойовий вихід Юрій не мав йти. Так сталось, що один з військовослужбовців у групі захворів — тому чоловік попросився піти на завдання замість нього.

Подруга сім’ї полеглого воїна Юлія каже, що знає Юрія, як «дуже добру, світлу, порядну людину». Чоловік мав хобі — рибальство.

— Він завжди був отаким промінчиком сонця, надійною опорою для своєї дружини, для своєї родини, взірцем для свого сина, люблячим татом, сином, чоловіком, — розповідає жінка.

Юлія додає, що Юрій обороняв Україну, зокрема, і на «найважчому напрямку, на Покровському».

— Мабуть, він десь для себе розумів, що назад сюди вже може не повернеться. Бо йдучи на війну, він сказав синові: «Нікіта, тепер ти за старшого залишаєшся вдома», — розповідає жінка.

У Юрія залишились дружина і син. Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали захисника на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань Захисників та Захисниць України.