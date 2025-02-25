Верховна Рада ухвалила постанову про підтримку демократії в умовах війни, легітимність Зеленського та проведення виборів

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У тексті документа підкреслюється, що Президент України Володимир Зеленський обраний на вільних, прозорих, демократичних виборах і його мандат не ставиться під сумнів українським народом та Верховною Радою України

У вівторок, 25 лютого, Верховна Рада з другої спроби ухвалила постанову №13041 «Про підтримку демократії в Україні в умовах агресії Російської Федерації». Учора за таку ж постанову у сесійній залі не вистачило голосів.

У постанові йдеться про легітимність президента Володимира Зеленського та неможливість проведення виборів в умовах війни. Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, за постанову сьогодні проголосували 268 народних депутатів.

— З другої спроби все ж таки проголосували сьогодні постанову про демократію (і підтримку Зеленського та майбутні вибори). Це ту, яку вчора провалили, - написав Железняк.

У постанові наголошується, що саме Путін несе відповідальність за те, що в Україні на сьогодні неможливо організувати вільні, прозорі та демократичні вибори із запрошенням міжнародних спостерігачів.

— Верховна Рада… констатує, що введений в умовах повномасштабного вторгнення Російської Федерації воєнний стан в Україні не дозволяє провести вибори згідно з Конституцією… Разом з тим, український народ єдиний у тому, що такі вибори мають відбутися після завершення війни. Верховна Рада … заявляє, що Україна як демократична країна, щойно на її території буде забезпечено всеохоплюючий, справедливий і сталий мир, за рішенням парламенту… оголосить проведення виборів президента України і забезпечить їх проведення відповідно до всіх міжнародних виборчих стандартів, — йдеться в заяві.

У тексті документа підкреслюється, що Президент України Володимир Зеленський обраний на вільних, прозорих, демократичних виборах і його мандат не ставиться під сумнів українським народом та Верховною Радою України.

— Парламент України акцентує увагу на необхідності дотримання… принципу інституційної безперервності влади, особливо в умовах дії правового режиму воєнного стану, та наголошує, що Президент України Володимир Зеленський повинен виконувати свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України згідно із частиною першою статті 108 Конституції України, — зазначили парламентарі.

Верховна Рада закликала міжнародну спільноту об’єднати зусилля з метою досягнення спільної перемоги, припинення збройної агресії РВ проти України й встановлення всеохопного, справедливого та сталого миру для України.

— Лише встановлення всеохоплюючого, справедливого і сталого миру для України дасть змогу відновити нормальне життя в державі, невід’ємною частиною якого буде проведення виборів відповідно до Конституції та законів України, з дотриманням усіх міжнародних стандартів правової демократичної держави, — йдеться в постанові.

При цьому в парламенті вказали на висновок Венеційської комісії від 23 березня 2021 року, згідно з яким зміни до конституції РФ, які надали можливість Путіну вчетверте висуватися кандидатом на посаду президента Росії, є нелегітимними й за змістом, і за формою прийняття.

Соціологи з’ясували, скільки українців хочуть, аби Зеленський залишався Президентом України до кінця війни

Нагадаємо, що на минулому тижні у Кременчуці міськрада та райрада ухвалили звернення на підтримку президента Зеленського.

Раніше ми писали, що за результати соцопитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), більшість українців не піддають сумніву легітимність Президента України Володимира Зеленського. Понад 69% опитаних вважають, що він має залишатися на посаді до завершення воєнного стану.