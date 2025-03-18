У Полтаві легковик збив пішоходку: жінка померла в лікарні

Сьогодні, 10:27 Переглядів: 389

Учора, 17 березня, близько 13.15 на вулиці Зіньківській у Полтаві сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, 76-річний водій автомобіля «Таврія» на дорозі збив 63-річну пішоходку. Жінку із травмами госпіталізували до лікарні, проте медикам врятувати її не вдалося — невдовзі вона померла.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Наразі усі причини та обставини події встановлюють слідчі.

Нагадаємо, на початку березня на Полтавщині внаслідок аварії загинув водій BMW.