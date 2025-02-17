Відбулися зимові змагання зі швидких шахів

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У суботу, 15 лютого, у Кременчуці відбулись шахові змагання зі швидких шахів. Змагались 25 шахістів, за умовами не вище третього розряду. Всього відбулося сім турів.

— Головна наша мета — популяризації шахів, налагодження дружніх відносин між шахістами, вдосконалення спортивної майстерності, — розповідає тренер Андрій Зазуляк.

Він зазначає, що турнір відбувся за підтримки Федерації шахів м. Кременчука та «Інша освіта».

Переможцями стали:

перше місце — Валентин Матвієнко, який набрав 6.5 з 7;

друге місце — Христина Зазуляк 6/7;

третє місце — Ярослав Свенціцький, який набрав 5.5 балів з 7.

Серед четвертого розряду кращими стали: Тарас Пиріг (5/7), Дем’ян Деркач (4.5/7), Давид Пономарьов (4.5/7).

Серед дівчат найкращий результат у Тетяни Горб, Валерії Євдокимової, Мілани Ліщимовській.

Серед початківців: