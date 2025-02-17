Відбулися зимові змагання зі швидких шахів

У суботу, 15 лютого, у Кременчуці відбулись шахові змагання зі швидких шахів. Змагались 25 шахістів, за умовами не вище третього розряду. Всього відбулося сім турів.
Він зазначає, що турнір відбувся за підтримки Федерації шахів м. Кременчука та «Інша освіта».
Серед четвертого розряду кращими стали: Тарас Пиріг (5/7), Дем’ян Деркач (4.5/7), Давид Пономарьов (4.5/7).
Серед дівчат найкращий результат у Тетяни Горб, Валерії Євдокимової, Мілани Ліщимовській.
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