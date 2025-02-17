У Горішніх Плавнях попрощалися із полеглим на війні захисником Сергієм Долгополовим

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 206

Сьогодні, 17 лютого, у Горішніх Плавнях попрощалися із полеглим у бою за Україну захисником Сергієм Долгополовим. Про це пише телеграм-канал «Горішні Плавні».

Народився Сергій 8 жовтня 1995 року у місті Сіверськодонецьк на Луганщині. Після навчання у школі освіту здобув у професійному училищі, де здобув кілька будівельних професій. Далі працював за фахом на будівельних підприємствах.

У 2021 році чоловік приєднався до Збройних сил України на службу за контрактом. Має орден «За мужність» III ступеня та відзнаку Міністра оборони України «Хрест доблесті».

Загинув військовослужбовець 9 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу села Піщане Покровського району на Донеччині.

Поховали Сергія Долгополова у Горішніх Плавнях на території військового меморіалу «Їхні імена будуть жити вічно».

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого захисника.