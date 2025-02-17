Збірна України здобула 30 медалей та посіла третє місце на «Іграх нескорених-2025» у Канаді

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Це другий результат за час виступів України на «Іграх нескорених» — серед медалістів є полтавець

Збірна України завершила свої виступи на «Іграх нескорених-2025», що відбулися у канадських Ванкувері та Вістлері. Українська команда, яку представляли 35 ветеранів війни та військовослужбовців, здобула 30 медалей, що стало другим найкращим показником в історії України. Серед спортивних трофеїв українців 12 золотих, 11 срібних та 7 бронзових медалей.

«Ігри нескорених-2025» вперше проходили за «гібридним» форматом — учасники змагалися не лише у літніх, а й у зимових видах спорту. Загалом змагання проходили в 11 видах спорту — окрім вже звичних веслування на тренажерах, плавання, волейболу сидячи, баскетболу та регбі на кріслах колісних цього разу додали гірськолижний спорт, сноубординг, біатлон, лижні перегони, скелетон та керлінг.

Українські спортсмени здобули медалі у семи видах спорту. Найбільшу (8) — у плаванні, по п’ять нагород вибороли у зимових видах — лижних перегонах та біатлоні.

Результати збірної України за видами спорту на «Іграх нескорених-2025»:

плавання — 5 золотих, 2 срібні, 1 бронзова медаль;

лижні перегони — 2 золоті, 2 срібні, 1 бронзова медаль;

біатлон — 2 золоті, 1 срібна, 2 бронзові медалі:

сноубординг — 2 золоті, 1 бронзова медаль;

гірськолижний спорт — 1 золота, 2 срібні медалі;

веслування на тренажерах — 4 срібні медалі;

скелетон — 1 бронзова медаль;

волейбол сидячи — 1 бронзова медаль.

У загальному медальному заліку «Ігор нескорених-2025» збірна України посіла третє місце. Переможцем стала команда США, яка виборола 55 нагород, з яких 23 — золоті. На другому місці команда Австралії — 36 медалей з яких 19 золоті. А четверте місце посіла збірна Великої Британії, яка виборола 38 медалей, але з них лише 11 золотих.

Найбільшу кількість нагород у складі збірної України здобув військовослужбовець ЗСУ Ігор Олійник, який виборов на Іграх 6 медалей: по три золоті та срібні нагороди. Чотири з них Ігор Олійник здобув у плаванні на різні дистанції.

Також три золоті медалі виборов Руслан Сергійчук — дві у плаванні та одну в біатлоні. Анатолій Бирко, Артур Милін та Олександр Андрієнко здобули по дві медалі.

Дві медалі також виборов представник Полтавщини Ярослав Шаркий — срібло у лижних перегонах ((INO2 — Standing Ski) та бронзу у складі команди з волейболу сидячи.

Результат України на «Іграх нескорених-2025» став другим за всю історію участі команди в цих змаганнях. А за кількістю «золота» українці повторили рекорд, встановлений на «Іграх Нескорених» у 2023 році в Дюссельдорфі (Німеччина).

Українська збірна на Іграх Нескорених у Канаді здобула повний комплект нагород — серед медалістів полтавець

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» повідомляв, що до складу збірної України увійшли два захисники з Полтавщини:

старший солдат ЗСУ Ярослав Шаркий — отримав поранення у липні 2023 року під час виконання бойового завдання на Луганщині.

молодший сержант ЗСУ Олексій Василюк — був поранений у жовтні 2022 року внаслідок російського артилерійського обстрілу на Донеччині.

Про Ігри нескорених

Це міжнародні змагання з адаптивних видів спорту, в яких беруть участь військовослужбовці та ветерани, які отримали поранення або травми під час служби. Invictus Games були започатковані у 2014 році принцом Гаррі у Лондоні та стали символом незламності та відданості військових, які продовжують боротися не лише за Україну, а й за своє майбутнє у спорті. Перед початком цьогорічних змагань принц Гаррі підійшов до збірної України та особисто привітав українських ветеранів.

Українська збірна вперше взяла участь в Іграх нескорених у 2017-му. Цьогоріч це вп’яте й Україна представлена найбільшою командою за усі роки — 35 військових і ветеранів, усі з яких проходили службу у зоні бойових дій в російсько-українській війні. Загалом участь у Іграх цього року беруть понад 550 поранених бійців з 23 країн світу.

У 2025 році Ігри нескорених уперше стали гібридними: до класичних адаптивних видів спорту додалися зимові. Перші в історії зимові гібридні Ігри нескорених у Канаді проходили з 8 до 16 лютого 2025 року. У них взяли участь 550 учасників з 25 країн.

Минулого року на Іграх нескорених збірна Україна показала свій найкращий результат в історії. Тоді українці завоювали 34 медалі: 12 золотих, 14 срібних та 8 бронзових.