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«Не час розслаблятися та вірити в мнимі переговори. Час допомагати ЗСУ»: кременчуцькі волонтери виготовили причепи-спальники, які поїдуть на передову

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 497

Команда Сергія Каптана вже виготовила 220 причепів й продовжує працювати. З початку повномасштабної війни кременчуцький волонтер та голова благодійного фонду «Спільно пліч-о-пліч» Сергій Каптан разом зі своєю командою займається допомогою військовим, виготовляючи для них причепи та буржуйки

Сьогодні, 2 травня, кременчуцькі волонтери закінчили виготовлення чергового замовлення — чотирьох причепів-спальників, які зараз очікують на відправлення.

 «Кременчуцький Телеграф» подивися на причепи й розпитав, хто допомагав у їх виготовленні.

— Ми їх називаємо за звичкою спальники, але тут спальних місць немає. Цього разу замовники попросили не робити всередині полиці — вони самі їх обладнають. Кожен із причепів утеплений й готовий до використання. Собівартість одного такого причепу майже 50 тисяч грн. Дякую всім, хто долучився до допомоги у виготовленні цих чотирьох причепів-спальників, — сказав Сергій Каптан.

 Він також розповів, що з початку повномасштабного вторгнення їм вдалося відреставрувати та самотужки виготовити й передати військовим 219 причепів.

— 220-й призначений для підрозділу ППО. Минулого тижня ми робили збір на нього (на виготовлення потрібно десь 25 000 грн), а сьогодні він уже готовий.

 Сергій Каптан закликає кременчужан донатити й підтримувати військових.

— Зараз у зв’язку з перемовинами наше суспільство трохи розслабилось. Багато хто повірив у швидкий мир, який обіцяв Трамп. Всім хочеться вірити в диво, але, на жаль, його не буде. У Путіна зовсім інші цілі. Й навіть, якщо буде якийсь період затишшя, то тільки для того, щоб зібрати свої сили й знову атакувати. Тому звертаюсь до всіх з проханням: не треба чекати, поки росіяни прийдуть в наші міста, треба щоденно допомагати війську, справами, донатами!

Волонтер підкреслив, що потреба в причепах є постійно. Тому команда працює невтомно.

— Ми продовжуємо працювати, не зупиняємося, бо тільки так, тільки спільно пліч-о-пліч ми зможемо здолати агресора!

 Кожен може долучитися до цих ініціатив, надавши допомогу.

Постійно діюча банка збору на причепи ЗСУ:

https://send.monobank.ua/jar/7qtWar1BY5

Картка МоноБанки причепи для ЗСУ:

5375 4112 0390 3526

Картка Приватбанку:

5169 3600 0294 2401

Paypal:

sergkaptan@gmail.com


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Автор: Мирослава Українська
Теги: Сергій Каптан волонтери причіп збір допомога ЗСУ
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Допомога військовим:

Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.

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