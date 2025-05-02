«Не час розслаблятися та вірити в мнимі переговори. Час допомагати ЗСУ»: кременчуцькі волонтери виготовили причепи-спальники, які поїдуть на передову

Команда Сергія Каптана вже виготовила 220 причепів й продовжує працювати. З початку повномасштабної війни кременчуцький волонтер та голова благодійного фонду «Спільно пліч-о-пліч» Сергій Каптан разом зі своєю командою займається допомогою військовим, виготовляючи для них причепи та буржуйки
Сьогодні, 2 травня, кременчуцькі волонтери закінчили виготовлення чергового замовлення — чотирьох причепів-спальників, які зараз очікують на відправлення.
«Кременчуцький Телеграф» подивися на причепи й розпитав, хто допомагав у їх виготовленні.
Він також розповів, що з початку повномасштабного вторгнення їм вдалося відреставрувати та самотужки виготовити й передати військовим 219 причепів.
Сергій Каптан закликає кременчужан донатити й підтримувати військових.
Волонтер підкреслив, що потреба в причепах є постійно. Тому команда працює невтомно.
Кожен може долучитися до цих ініціатив, надавши допомогу.
Постійно діюча банка збору на причепи ЗСУ:
https://send.monobank.ua/jar/7qtWar1BY5
Картка МоноБанки причепи для ЗСУ:
5375 4112 0390 3526
Картка Приватбанку:
5169 3600 0294 2401
Paypal:
sergkaptan@gmail.com
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Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.