Суд не визнав Міноборони правонаступником у справі про заставу акцій «Мотор Січ», пов’язаної з кредитом «АвтоКРАЗу»

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 167

Акт примусового відчуження майна не є достатньою підставою для автоматичної заміни відповідачів, йдеться в ухвалі

Господарський суд міста Києва відмовив компанії «Фінтакт» у спробі замінити відповідачів у справі про стягнення акцій «Мотор Січ» на Міністерство оборони України. Ці акції ще у 2010 році були передані у заставу пов’язаними з кременчуцьким ПрАТ «АвтоКрАЗ» компаніями — ТОВ «Гобарт» і ТОВ «ДІ.ЕР.АЙ» — для забезпечення кредиту на понад 1,5 млрд грн. Про це стало відомо з ухвали за 30 квітня.

Хоча акції давно були примусово вилучені на користь держави, суд не визнав факту переходу прав та обов’язків до Міністерства оборони. Причина — відсутність юридично оформленого правонаступництва, вказують у рішенні суду. Акт примусового відчуження майна не є достатньою підставою для автоматичної заміни відповідачів, йдеться в ухвалі.

«Фінтакт» хоче стягнути цінні папери як заставу за боргом, що виник ще у 2008 році. Тоді кредит на понад 1,5 мільярда гривень узяло кременчуцьке підприємство «АвтоКрАЗ». Для забезпечення цього кредиту інші пов’язані компанії передали банку у заставу пакети акцій «Мотор Січ». Сьогодні ці акції вже перебувають у власності держави, однак «Фінтакт» намагається стягнути їх у рамках старих зобов’язань. Суд вказує, що новий власник, Міноборони, не став автоматично новим боржником.

Колишні власники акцій залишаються у справі відповідачами, держава наразі не несе зобов’язань за їхніми старими боргами.

Нагадаємо, у 2022 році кременчуцькі підприємства ПАТ «Укртатнафта» та ПрАТ «АвтоКрАЗ», а також ПАТ «Укрнафта», АТ «Мотор Січ», та ПрАТ «Запоріжтрансформатор» перейшли у власність держави. В уряді пояснили, що таке рішення ухвалили за підсумками засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.