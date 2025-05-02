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Надзвичайні новини, Полтавщина

Неповнолітніх кривдників 10-річного хлопця у Зінькові хочуть перевиховувати примусово — поліція

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 240

Кримінальне провадження правоохоронці проводили як катування

До трьох неповнолітніх кривдників, які знущалися із 10-річного хлопця у Зінькові у березні, хочуть застосувати примусові виховні заходи. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, дії хлопців кваліфікували за ст. 127 (катування) Кримінального кодексу України. Ювенальні прокурори скерували до суду клопотання щодо застосування до підлітків примусових заходів виховного характеру, передбачених ч. 2 ст. 105 (звільнення від покарання із застосуванням примусових заходів виховного характеру) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, підлітки віком від 10 до 14 років на території недобудови у Зіньківській громаді на початку березня познущалися з 10-річного хлопця. Із використанням нецензурної лексики вони погрожували своїй жертві фізичною розправою та побили. 

Тоді ж цю ситуацію під свій контроль взяв Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: катування знущання побиття неповнолітні
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