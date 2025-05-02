У понеділок Кременчук попрощається із полеглим у бою захисником Сергієм Моргуновим

Сьогодні, 16:32 Переглядів: 409

У понеділок, 5 травня, у Кременчуці попрощаються із загиблим у бою за Україну захисником Сергієм Моргуновим. Про це інформують у департаменті соціального захисту населення.

Відомо, що загинув військовослужбовець під час виконання бойового завдання по захисту України 28 квітня 2025 року.

Прощання та поховання полеглого захисника відбудеться у понеділок, 5 травня:

12.00 — прощання у Свято-Миколаївському соборі;

13.00 — виїзд до Свіштовського кладовища.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.