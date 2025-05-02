Суд зобов’язав «Кременчуцьку міську друкарню» відшкодувати понад 1 млн грн боргу за оренду

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 0

У 2022-2023 роках друкарня зверталась із проханням про відтермінування або реструктуризацію боргу, однак взяті зобов’язання не виконувала. У відповідь Управління майном направляло претензії, але зв’язок з орендарем надалі зник. Поштові відправлення повертались з відміткою «адресат відсутній», а відповіді на позов до суду підприємство не надало

Господарський суд Полтавської області задовольнив позов Управління майном обласної ради до ТОВ «Кременчуцька міська друкарня» щодо стягнення боргу за оренду комплексу «Видавництво «Кременчук». За рішенням суду друкарня має сплатити понад 1,1 млн грн, з яких 828 тис. грн — основна сума боргу, решта — пеня, інфляційні втрати та 3% річних. Про це стало відомо з ухвали суду, який оприлюднили у Єдиному державному реєстрі судових рішень 1 травня.

Як зазначено у матеріалах справи, майновий комплекс на вул. Перемоги, 34 у Кременчуці перебував в оренді у ТОВ «Кременчуцька міська друкарня» на підставі договору, укладеного в 2021 році на 10 років. Після укладення договору орендар не дотримувався умов оплати: востаннє кошти надходили у грудні 2023-го.

У 2022-2023 роках друкарня зверталась із проханням про відтермінування або реструктуризацію боргу, однак взяті зобов’язання не виконувала. У відповідь Управління майном направляло претензії, але зв’язок із орендарем надалі зник. Поштові відправлення повертались з відміткою «адресат відсутній», а відповіді на позов до суду підприємство не надало.

Суд дійшов висновку, що орендар порушив умови договору, не сплачував індексовану орендну плату, тому повинен компенсувати всю заявлену суму. Крім основного боргу, з ТОВ стягнуто 166 тис. грн пені, понад 85 тис. грн інфляційних втрат і майже 23 тис. грн річних. Також компанія має компенсувати 13,2 тис. грн судового збору.

Нагадаємо, 29 квітня Полтавська обласна рада підтримала проєкт рішення щодо повернення з оренди комплекс «Видавництво «Кременчук» через значну заборгованість орендаря. Комплекс перебував у строковому платному користуванні ТОВ «Кременчуцька міська друкарня» за договором оренди, укладеним у 2011 році та продовженим у 2021 році. Орендодавець — Управління майном обласної ради — ініціював розірвання договору в односторонньому порядку через суттєву заборгованість.

Після повернення об’єкта комплекс передадуть на баланс Комунальної установи Полтавської обласної ради з експлуатації адміністративних будівель. В установі мають провести інвентаризацію майна.