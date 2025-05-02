Олена Шуляк
Законопроєкт про наставництво: в "Слузі Народу" пояснили, що зміниться для дітей-сиріт
Микола Корецький
У переддень святкування Великодня привітав подарунками дітей та дорослих з інвалідністю
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Гроші

Суд зобов’язав «Кременчуцьку міську друкарню» відшкодувати понад 1 млн грн боргу за оренду

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 0

У 2022-2023 роках друкарня зверталась із проханням про відтермінування або реструктуризацію боргу, однак взяті зобов’язання не виконувала. У відповідь Управління майном направляло претензії, але зв’язок з орендарем надалі зник. Поштові відправлення повертались з відміткою «адресат відсутній», а відповіді на позов до суду підприємство не надало

Господарський суд Полтавської області задовольнив позов Управління майном обласної ради до ТОВ «Кременчуцька міська друкарня» щодо стягнення боргу за оренду комплексу «Видавництво «Кременчук». За рішенням суду друкарня має сплатити понад 1,1 млн грн, з яких 828 тис. грн — основна сума боргу, решта — пеня, інфляційні втрати та 3% річних. Про це стало відомо з ухвали суду, який оприлюднили у Єдиному державному реєстрі судових рішень 1 травня. 

Як зазначено у матеріалах справи, майновий комплекс на вул. Перемоги, 34 у Кременчуці перебував в оренді у ТОВ «Кременчуцька міська друкарня» на підставі договору, укладеного в 2021 році на 10 років. Після укладення договору орендар не дотримувався умов оплати: востаннє кошти надходили у грудні 2023-го.

У 2022-2023 роках друкарня зверталась із проханням про відтермінування або реструктуризацію боргу, однак взяті зобов’язання не виконувала. У відповідь Управління майном направляло претензії, але зв’язок із орендарем надалі зник. Поштові відправлення повертались з відміткою «адресат відсутній», а відповіді на позов до суду підприємство не надало.

Суд дійшов висновку, що орендар порушив умови договору, не сплачував індексовану орендну плату, тому повинен компенсувати всю заявлену суму. Крім основного боргу, з ТОВ стягнуто 166 тис. грн пені, понад 85 тис. грн інфляційних втрат і майже 23 тис. грн річних. Також компанія має компенсувати 13,2 тис. грн судового збору.

Нагадаємо, 29 квітня Полтавська обласна рада підтримала проєкт рішення щодо повернення з оренди комплекс «Видавництво «Кременчук» через значну заборгованість орендаря. Комплекс перебував у строковому платному користуванні ТОВ «Кременчуцька міська друкарня» за договором оренди, укладеним у 2011 році та продовженим у 2021 році. Орендодавець — Управління майном обласної ради — ініціював розірвання договору в односторонньому порядку через суттєву заборгованість. 

Після повернення об’єкта комплекс передадуть на баланс Комунальної установи Полтавської обласної ради з експлуатації адміністративних будівель. В установі мають провести інвентаризацію майна.

0
Автор: Телеграф
Теги: оренда борги
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх