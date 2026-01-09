ГО "Захист держави"
Надзвичайні новини

За добу на Полтавщині сталися три пожежі: горіли авто і житловий будинок

Сьогодні, 10:35 Переглядів: 119

 

8 січня 2026 року рятувальники Полтавщини ліквідували три пожежі в різних громадах області. Внаслідок однієї з них травмувався чоловік

Упродовж 8 січня рятувальники тричі виїжджали на ліквідацію пожеж у Полтавській та Лубенській громадах. Про це в оперативному звернені повідомила пресслужба Головного управління ДСНС України в Полтавській області.

Близько 4.45 у селищі Скороходове Полтавського районуна вулиці Свободи загорівся легковий автомобіль. Вогонь повністю знищив транспортний засіб. До гасіння залучали підрозділ 8-ї державної пожежно-рятувальної частинита місцеву пожежну охорону Петрівської громади.

Менш ніж за годину, о 5.43, пожежа виникла у селі Супрунівка Полтавського району на вулиці Київській. Загорівся вантажний автомобіль. Унаслідок пожежі травмувалась одна людина. Вогонь знищив кабіну та майно, пошкодив тент напівпричепа і вантаж. Рятувальникам вдалося врятувати напівпричіп. На місці працювали підрозділи 2-ї та 4-ї ДПРЧ.

Увечері, о 17.31, пожежа сталася у Пирятині Лубенського району в провулку 2-му Кінцевому. Там загорівся житловий будинок. Вогонь знищив вікно, пошкодив стелю на площі 4 м2 та закоптив стіну на 6 м2. Рятувальники не дали пожежі поширитися і врятували будинок. Через сильне задимлення пожежники працювали в апаратах захисту органів дихання. До гасіння залучали підрозділ 19-ї державної пожежно-рятувальної частини.

Учора ми писали, що за добу 7 січня на Полтавщині сталося 5 пожеж, на Кременчуччині загорівся будинок.

Автор: Катерина Животовська
Теги: ДСНС пожежі рятувальники
