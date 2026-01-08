За минулу добу на Полтавщині сталося 5 пожеж — на Кременчуччині загорівся будинок

За минулу добу в Полтавській області зареєстровано 5 пожеж, одна з них з яких сталася у Кременчуцькому районі. Про це в оперативній інформації про основні надзвичайні ситуації техногенного, природного та іншого характеру повідомила пресслужба Головного управління ДСНС України у Полтавській області.

Учора, 7 січня, о 18.21 в селі Вереміївка Семенівської громади загорівся житловий будинок. Вогонь знищив покрівлю будинку та пошкодив стани та майно. Сам будинок та 2 господарчі споруди вдалося врятувати від знищення вогнем. До гасіння пожежі залучалась 8 ДПРП. У зв’язку з сильним задимленням рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання.

Ще 4 пожежі на території області зареєстровані у Полтавському на Лубенському районах. Загорілися два житлових будинки, господарча споруда та підсобне приміщення кафе. Постраждалих внаслідок пожеж не зареєстровано.

Нагадаємо, учора ми повідомляли, що за добу на Полтавщині сталися чотири пожежі, а у Полтаві травмувалася людина.