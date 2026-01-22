Де у Кременчуці у п'ятницю планово вимикатимуть світло: перелік адрес

У п'ятницю, 22 січня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
вул. Європейська, 60А
вул. Івана Франка, 29–33
вул. Київська, 64–121
вул. Олександрійська, 2
вул. Перекопська, 40
вул. Сержанта Філіппова, 23–47
вул. Ярова, 1, 3, 5, 7
пров. Веселий, 10
пров. Івана Приходька, 8, 10
с. Мала Кохнівка
б-р Українського Відродження, 10–16
вул. Андріївська, 5–18А; 6А, 8/11
вул. Арсенальна, 2/6, 3, 4; 24/24, 26/1
вул. Барвінкова, 60, 68
вул. Броніслава Урбанського, 15–34
вул. Бузкова, 1–56
вул. Вадима Кришталя, 1–39; 32–63
вул. Валентини Федько, 1/8–17/19
вул. Василя Сліпака
вул. Гранітна, 5
вул. Данила Галицького, 46, 60, 95
вул. Дербукова, 1–26
вул. Європейська, 1–58/20; 43; 43Б; 75; 77; 77А; 83/18–87; 85
вул. Зарічна, 1/9–88; 6–16; 24
вул. Залізнична, 21–81; 79–91
вул. Заміська, 18
вул. Івана Піддубного, 1/3–17
вул. Івана Приходька, 99–109
вул. Кагамлицька, 1/18–22/20; 21/22–66; 62/20; 67–81
вул. Кубанська, 1–18
вул. Криворудна, 2–14; 2В; 16–20А
вул. Лейтенанта Покладова, 1А–ГК-6
вул. Лікаря Парнети, 47
вул. Локомотивна, 1А–30; 23А–38; 42, 44
вул. Межова, 1–26
вул. Михайла Грушевського, 3–7
вул. Нагірна, 1/3–30А
вул. Ніни Строкатої, 1–15/7
вул. Новокагамлицька, 3–26; 25–45
вул. Новомежова, 2/1; 2–6А
вул. Новомежева, 12/20–14А
вул. Новомиргородська, 2, 6; 34–52
вул. Олександрійська, 2
вул. Партизанська
вул. Переяславська, 2–7; 18/15–55; 28/10; 37/12; 63/51–88; 83–120
вул. Петра Калнишевського, 13А, 21–45, 37, 39, 43
вул. Підводника Коваленка, 1, 4
вул. Підгірна, 1–38
вул. Піщана, 3–12/16; 13–26
вул. Приозерна, 3–7
вул. Рокитнянська, 2Е–38
вул. Сержанта Мельничука, 3–18А; 12/37А; 20; 20–79; 78–139; 108–165/7; 140А–195; 164/9–207; 186–217А; 267–291
вул. Силікатна, 1/19–14
вул. Скеляста, 14; 34
вул. Соні Делоне, 11–21/1
вул. Сумська, 66–101/86; 74–107/14
вул. Університетська, 31/6–39
вул. Христини Пекарчук, 5–26/2
вул. Хорольська, 30–67/18; 64–117
вул. Цегельна, 1–36
вул. Черниша, 2/17–16А; 15–27; 17А
вул. Чередницька, 22–39; 30–103; 116А
вул. Юрія Руфа, 17/1, 39; 45–63/1; 65А–77; 108–177/1; 169
пров. Абрикосовий, 1–21А
пров. Антіна Кущинського, 4–8
пров. Архипа Тесленка, 2
пров. Арсенальний, 3–16
пров. Бондарський, 4–26
пров. Будівельний, 4, 7, 10
пров. Василя Стефанника, 1/3–53/289
пров. Веселий, 3–40
пров. Григорія Ашкаренка, 1, 3, 5
пров. Дмитра Барковського, 3–16; 13–26
пров. Захисний, 3–15
пров. Залізничний, 2/14–25/24
пров. Зинаїди Тулуб, 1/20–34; 21/10
пров. Івана Приходька, 8, 10
пров. Кагамлицький, 2–18
пров. Капітана Мехеди, 1–37/273
пров. Кар’єрний, 1/4–23
пров. Козачий, 2/7–23; 24–34
пров. Композитора Вербицького, 2
пров. Кузьми Дерев’янка, 1–20; 17–22
пров. Марії Примаченко, 6Б
пров. Медовий, 1А–13; 2–27/16
пров. Миклухо-Маклая, 1–22
пров. Миргородський, 2–11
пров. Новогеоргіївський, 4–21
пров. Переяславський, 2–7
пров. Петрівський
пров. Північний, 1А–26
пров. Приозерний, 3/9–36/40
пров. Робітничий, 3–20; 25–27
пров. Сиваський, 2В; 4–30/4
пров. Сорочинський, 2–15
пров. Степана Бандери, 3–16; 19–40/40
пров. Стрілецький, 9–18
пров. Танковий, 2/9–20
пров. Токарний, 3–18; 19А–26/14
пров. Турбінний, 4–14А
пров. Уласа Самчука, 2, 4, 6, 17; 18–32; 2А–41; 2–17
пров. Фабричний, 3–13/1
пров. Фруктовий, 20–32; 22
пров. Чередницький, 4
пров. Ювілейний, 3–23
пров. Якова Петруся, 3–80/2
проїзд Вишневий, 3–6
пр. Степана Васильченка, 3–16
туп. 1-й Бібліотечний, 1–9
туп. 2-й Бібліотечний, 3–10
туп. В. Каразіна, 3–8
туп. Козачий, 3–10/29
туп. М. Сціборського, 1–7
туп. Новокагамлицький, 2, 4
туп. П. Григоренка, 1, 2, 27
туп. Проточний, 5–38/32
туп. Сінний, 2–30
вул. Євгена Патона, 25
вул. Проліскова, 1–11
вул. Горліс-Горського, 3–10
просп. Полтавський, 277/2–281
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське
с. Соснівка
