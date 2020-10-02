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Фотографу з Горішніх Плавнів за зґвалтування неповнолітньої загрожує довічне: є ще 4 жертви

Сьогодні, 17:20 Переглядів: 1 359 Коментарів: 4

 

Вдома у чоловіка знайшли вогнепальну зброю та набої

Сумська місцева прокуратура змінила повідомлення про підозру фотографу з Полтавщини. Нагадаймо, 31-річного чоловіка правоохоронці затримали 2 серпня після того, як він приїхав на Сумщину до 9-річної дівчинки, з якою познайомився в інтернеті. Чоловік пообіцяв звозити дитину в МакДональдз, однак відвіз її на орендовану квартиру, де вчиняв з нею дії сексуального характеру, які можна кваліфікувати як зґвалтування.


Підозрюваного у зґвалтуванні дівчинки із Сумщини затримали у Горішніх Плавнях 


Чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу. Доки фотограф перебуває в СІЗО, слідство встановило ще 4 дівчат, з якими він вчиняв розпусні дії. Про це інформує пресслужба прокуратури Сумської області.


Дівчатам було від 9 до 12 років. Одну дитину він під приводом фотосесії заманив на орендовану подобово квартиру в Києві. З двома познайомився на вулиці та пропонував покатати на своєму дорогому авто. З четвертою дівчиною підозрюваний спілкувався через соціальну мережу, при цьому погрозами змушував надсилати йому свої фото в оголеному вигляді.


Разом з тим, під час обшуку за місцем проживання затриманого, правоохоронці вилучили вогнепальну зброю та 18 патронів.


Дії підозрюваного відтепер кваліфіковано за:

  • ч. 4 ст. 152 КК України – вчинення дій сексуального характеру, пов’язаних із проникненням в тіло особи, яка не досягла чотирнадцяти років;
  • ч. 6 ст. 153 КК України – сексуальне насильство, вчинене повторно;
  • ч. 2 ст. 156 КК України – розбещення малолітньої;
  • ч. 1 ст. 263 КК України – незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами.

Підозрюваному загрожує до 15 років або ж довічне позбавлення волі.

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: sumy.gp.gov.ua
Теги: изнасилование згвалтування Горішні Плавні
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 4

477
mangust-1:
Сьогодні, 17:44

Цікаво,чи цей персонаж вже в партії слуг-зе,чи вони потім його приймуть?


9 7
17
Гуру:
Сьогодні, 17:56

зачем таким жизнь сохранять? что бы у них была надежда?


3 0
8
waxettio:
Сьогодні, 18:04

жаль что не приняли химическую кастрацию, на зоне ума наберется....

 


3 0
237
Pereselenets:
Сьогодні, 18:35

Цитата: mangust-1

Цікаво,чи цей персонаж вже в партії слуг-зе,чи вони потім його приймуть?

Учитывая кадровую политику "Зе-команды", шутка зачетная. Впрочем, внучка Фокина решит.


2 1

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