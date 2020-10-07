Хто з партій під яким номером йде на вибори у Кременчуцьку міську раду

Сьогодні, 7 жовтня, на засіданні територіальна виборча комісія шляхом жеребкування визначила порядок розташування партій у бюлетені на вибори у міську раду Кременчука.
Назви партій будуть розташовані у такому порядку:
1 «Слуга народу»
2 «Рідне місто»
3 Радикальна партія Олега Ляшка
4 «Сила і честь»
5 «Свобода»
6 Партія «Шарія»
7 «Довіра»
8 «Голос»
9 ОПЗЖ
10 Партія простих людей Капліна
11 «Пропозиція»
12 «За майбутнє»
13 «Батьківщина»
У разі, якщо зареєструють партію «Європейська солідарність», то вони будуть під №14.
25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.
Особливості місцевих виборів-2020:
У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:
Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.
Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.