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Кременчук, Місцеві вибори 2020

Хто з партій під яким номером йде на вибори у Кременчуцьку міську раду

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 1 084 Коментарів: 2

Жеребкування тривало у два етапи

Сьогодні, 7 жовтня, на засіданні територіальна виборча комісія шляхом жеребкування визначила порядок розташування партій у бюлетені на вибори у міську раду Кременчука.


Назви партій будуть розташовані у такому порядку:


1 «Слуга народу»

2 «Рідне місто»

3 Радикальна партія Олега Ляшка

4 «Сила і честь»

5 «Свобода»

6 Партія «Шарія»

7 «Довіра»

8 «Голос»

9 ОПЗЖ

10 Партія простих людей Капліна

11 «Пропозиція»

12 «За майбутнє»

13 «Батьківщина»


У разі, якщо зареєструють партію «Європейська солідарність», то вони будуть під №14. 

5
Автор: Альона Душенко
Теги: вибори місцеві вибори
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 2

381
Туся:
Сьогодні, 17:31

 Ото заживемо !!! Так багато різних партій, і усі вони палко вболівають за кременчукчіну і вірною дорогою поведуть нас до світлого майбутнього Комунізму! Не те, що  Моїсей водив, водив...


6 4
130
StarПёр:
Сьогодні, 17:57

laughing laughing laughing

 

Ахахахахах...петуШарии под шестым номером...Это так символично!!! Шестерки Х**ла под шестым номером...Ахахахах...Зашквар!

петуШЕСТЫЕ петуШАРИИ! 


14 8

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МІСЦЕВІ ВИБОРИ 2020:

25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

Особливості місцевих виборів-2020:

У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:

  • вибори будуть організовуватися на новій територіальній основі;
  • у рік проведення чергових місцевих виборів відбудуться перші місцеві вибори до тергромад, які призначаються і проводяться разом із черговими;
  • вибори депутатів місцевих рад будуть організовуватися і проводитися за новими виборчими системами;
  • місцеві вибори передбачають дотримання гендерної квоти – серед кожних п'яти кандидатів у списку має бути щонайменше дві жінки. Без дотримання квот можуть відмовити кандидатам усього списку.

Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.

Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.

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