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Надзвичайні новини, Полтавщина

Повернули у власність держави 300 гa землі, яку на Полтавщині безоплатно віддали у користування

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 439

Полтавська райдержадміністрація передала у користування 18 земельних ділянок

Верховний Суд підтримав позицію Полтавської місцевої прокуратури щодо повернення державі земельних ділянок загальною площею майже 300 га вартістю понад 66 млн грн. Касаційну скаргу прокуратури задоволено, рішення Господарського суду Полтавської області залишено без змін, – інформує пресслужба Полтавської обласної прокуратури.


Підставою для звернення прокуратури до суду стало укладення Полтавською райдержадміністрацією з приватним підприємством договорів про встановлення земельних сервітутів поза аукціоном. Унаслідок цього 18 земельних ділянок сільськогосподарського призначення передали у користування юридичній особі безоплатно, а державний бюджет не отримав жодної гривні.


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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: прокуратура земельна ділянка
компанія «Інтера Люкс»

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