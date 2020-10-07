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Кременчук

Де й о котрій 8 жовтня не буде світла у Кременчуці

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 837

 

Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

8 жовтня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.


З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

  • вул. Кагамлицька, 1-60 
  • пров. Північний, 1-26 
  • пров. Ювілейний, 3-20 
  • пров. Чкалова, 22-34 
  • пров. Інтернаціональний, 19, 19а 
  • пров. Леонова, 169
  • вул. Чорноморська, 15-64 
  • вул. Гайдамацька, 11-46 
  • вул. Космонавтів, 39-76 
  • вул. Кавалерійська, 8-49 
  • вул. Василя Стуса, 32-64 
  • пров. Чигиринський, 1-17 
  • пров. Бородинський 1-21 
  • пров. Олега Ольжича, 1-32.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: відключення електроенергії Полтаваобленерго графік відключення
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