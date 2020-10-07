«Сначала было грустно, но животные так радуются жизни»: юные кременчужане посетили питомцев «Спецсервиса»

7 октября школьники 6 и 8 классов Кременчугской гимназии №20 посетили КП «Спецсервис-Кременчуг», в котором в нашем городе держат бездомных и брошенных питомцев, многие из них нуждаются в лечении. Учитель, которая привела детей на экскурсию, объяснила, что 4 октября отмечался День защиты животных и к этой дате они с учениками решили проведать четвероногих, предоставить помощь: каждый ребенок принёс корм – то, что смог. И такие экскурсии практикуются уже не первый год.
Когда ТЪ пришёл в «Спецсервис», мы увидели, что на глазах некоторых детей появились слёзы, кто-то гладил животных и играл с ними, некоторые – кто пришёл с родителями – просили взять животное домой.
Руководитель службы отлова и содержания Марина Кошужко говорит, что обычно подобные экскурсии происходят приблизительно раз в неделю, в связи с карантином, к сожалению, реже. После таких посещений часто питомцы находят свой дом:
- Например, один раз папа мне позвонил и говорит: «Что вы натворили! Дома жизнь превратилась в ад, целый день слёзы: пойдём, пойдём!» Такой с юмором папа. Они пришли и забрали животное.
И второе: это же дети! Они выйдут сегодня во двор, расскажут, где они были, своим друзьям, это всё такая вот в лучшем смысле пропаганда здорового, разумного отношения к животным. Я считаю, что такая работа с детьми – это один из самых важных моментов в нашей работе.
По её наблюдениям, общество меняется в лучшую сторону в плане отношения к братьям нашим меньшим, и с каждым годом случается всё меньше случаев жестокого обращения с животными, а люди становятся душевнее и разумнее. Хотя нередко люди отказываются от своих питомцев, выбрасывают их на улицу из-за болезней или старости.
Евгения Бачкина учится 6-Б классе школы №20, дома у неё живёт кот, рыбки и белка; на экскурсию пришла с мамой.
Кременчужанка Дарина посетила «Спецсервис» со своими дочерьми:
В конце экскурсии Марина Кожушко обратилась к школьникам, она сказала, что нельзя закрывать глаза на то, как обижают животных, ведь мы, люди, должны заботиться о братьях наших меньших. И дети с ней согласились.
Если вы хотите приютить кота/собаку или помочь любыми средствами, обратитесь в КП «Спецсервис-Кременчуг» на улице Горького, 48/75.
067-203-21-97 – дежурный телефон.