«Сначала было грустно, но животные так радуются жизни»: юные кременчужане посетили питомцев «Спецсервиса»

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 553 Коментарів: 1























































Фото: Артем Коваленко

7 октября школьники 6 и 8 классов Кременчугской гимназии №20 посетили КП «Спецсервис-Кременчуг», в котором в нашем городе держат бездомных и брошенных питомцев, многие из них нуждаются в лечении. Учитель, которая привела детей на экскурсию, объяснила, что 4 октября отмечался День защиты животных и к этой дате они с учениками решили проведать четвероногих, предоставить помощь: каждый ребенок принёс корм – то, что смог. И такие экскурсии практикуются уже не первый год.



Когда ТЪ пришёл в «Спецсервис», мы увидели, что на глазах некоторых детей появились слёзы, кто-то гладил животных и играл с ними, некоторые – кто пришёл с родителями – просили взять животное домой.





Руководитель службы отлова и содержания Марина Кошужко говорит, что обычно подобные экскурсии происходят приблизительно раз в неделю, в связи с карантином, к сожалению, реже. После таких посещений часто питомцы находят свой дом:





- Например, один раз папа мне позвонил и говорит: «Что вы натворили! Дома жизнь превратилась в ад, целый день слёзы: пойдём, пойдём!» Такой с юмором папа. Они пришли и забрали животное.

И второе: это же дети! Они выйдут сегодня во двор, расскажут, где они были, своим друзьям, это всё такая вот в лучшем смысле пропаганда здорового, разумного отношения к животным. Я считаю, что такая работа с детьми – это один из самых важных моментов в нашей работе.



По её наблюдениям, общество меняется в лучшую сторону в плане отношения к братьям нашим меньшим, и с каждым годом случается всё меньше случаев жестокого обращения с животными, а люди становятся душевнее и разумнее. Хотя нередко люди отказываются от своих питомцев, выбрасывают их на улицу из-за болезней или старости.











Евгения Бачкина учится 6-Б классе школы №20, дома у неё живёт кот, рыбки и белка; на экскурсию пришла с мамой.





- Я уже здесь во второй раз. Сначала я думала, что здесь очень грустно, столько больных, столько несчастных животных, а теперь уже думаю, что здесь не так уж и плохо. Когда смотришь, как даже самые страдающие собаки живут, радуются жизни после того, как их полечили, - делится девочка впечатлениями.







Кременчужанка Дарина посетила «Спецсервис» со своими дочерьми:





- Мы пришли сюда с классом старшей дочери и младшую с собой взяли, здесь уже не первый раз. Ощущения у меня очень грустные, в прошлый раз мы даже плакали вместе со старшей, а в этот раз уже взяли себя в руки. Очень хочется почаще сюда приходить, почаще помогать, чем можем. Нам сказали, что здесь собаки всеядные, мы набрали костей, мяса, сухого корма для собачек, детки крупы поприносили. У нас есть кошечка Нося, мы её взяли во дворе, бездомную, со сломанным хвостом 4 года назад, теперь она у нас хозяйка в доме.





В конце экскурсии Марина Кожушко обратилась к школьникам, она сказала, что нельзя закрывать глаза на то, как обижают животных, ведь мы, люди, должны заботиться о братьях наших меньших. И дети с ней согласились.



