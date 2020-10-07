Опублікували універсал про утворення Кременчуцької реєстрової січі

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Кременчуцький військово-історичний музей поділився публікацією історика Тараса Чухліба, у якому додані фото вперше оприлюдненого оригіналу Універсалу 1591 року про утворення Кременчуцької реєстрової січі.









- Відкриття істориків - король Сигізмунд ІІІ видав універсал про утворення Кременчуцької реєстрової січі. Вперше у світовій історії оприлюднюємо оригінал Універсалу 1591 року: «Сигізмунд ІІІ, король Польський, великий князь Литовський, Руський... з огляду на свавільство українських людей за згодою із Радою Панів Коронних постановив: 1) Набрати на службу 1000 чоловік; 2) Над ними призначаємо старшим Миколая Язловецького з Бучача, а поручником Яна Оришовського; 3) Назначаємо тим людям (реєстровим козакам) на урочищі Кременчуку або на (річці) Псел збудувати замок (castell). Як дослідив доктор Дмитро Вирський, земельні роботи були проведені - вал насипали. Австрієць Еріх Лясота бачив там у 1594 році сліди укріплення. Оригінал універсала «Ординація Низових Козаків»: АГАД Варшава. Метрика Коронна - №136. Переклад Т. Чухліба, - зазначив історик.



