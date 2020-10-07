Які основні новації ЗНО чекають на учасників у 2021 році

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Ті, хто у 2021 році закінчуватиме школу, обов’язково повинні будуть пройти державну підсумкову атестацію у формі ЗНО з 4 навчальних предметів

Український центр оцінювання якості освіти повідомив про основні новації проведення зовнішнього незалежного оцінювання в 2021 році, передає видання Osvita.ua .





Кожен учасник матиме право скласти тести щонайбільше з 5 навчальних предметів, вони такі:

українська мова;

українська мова і література;

історія України;

біологія;

географія;

фізика;

хімія;

англійська мова;

іспанська мова;

німецька мова;

французька мова.



Особи, які у 2021 році закінчуватимуть школу, обов’язково повинні будуть пройти державну підсумкову атестацію у формі ЗНО з 4 навчальних предметів:

українська мова (усі завдання сертифікаційної роботи) або українська мова і література (субтест «Атестаційні завдання);

математика (перелік завдань залежить від рівня, на якому здобувач освіти вивчав цей навчальний предмет);

історія України (субтест «Період ХХ – початок ХХІ століття) або одна з іноземних мов (перелік завдань залежить від рівня, на якому здобувач освіти вивчав цей навчальний предмет);

один з навчальних предметів (історія України, біологія, географія, фізика, хімія, іноземні мови).







Учням, які виберуть для проходження ДПА математику, оцінку за атестацію (за шкалою 1-12 балів) визначать залежно від рівня, на якому вони цей навчальний предмет вивчали. Для тих, хто вивчав математику на профільному рівні, оцінкою за ДПА буде результат виконання рівня стандарт та профільного. Для тих, хто вивчав математику на рівні стандарт, оцінкою за ДПА стане результат виконання завдань рівня стандарту.





Нагадаємо, у переліку навчальних предметів, з яких проведуть ЗНО результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, виокремили:

українську мову;

українську мову і літературу.







Випускники, які закінчують школу у 2021 році та/або планують вступати до закладів вищої освіти, зможуть самостійно вибрати, яку саме роботу виконуватимуть під час ЗНО: сертифікаційну роботу з української мови чи сертифікаційну роботу з української мови та літератури.



