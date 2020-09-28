Стали відомі дати реєстрації на ЗНО-2021 та основної сесії оцінювання

30 вересня наказом Міністерства освіти і науки України №1210 затвердили календарний план підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року. Про це йдеться на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.
Реєстрація учасників ЗНО триватиме з 1 лютого до 5 березня 2021 року. Керівники закладів освіти зможуть зареєструвати учнів (слухачів, студентів) для проходження ДПА у формі ЗНО до 1 березня 2021 року.
Графік основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання:
До 30 квітня 2021 року зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де буде зазначено час і місце проведення тестувань. Інформацію про результати ЗНО з усіх навчальних предметів розмістять на інформаційних сторінках учасників до 30 червня 2021 року.