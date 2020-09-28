Стали відомі дати реєстрації на ЗНО-2021 та основної сесії оцінювання

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Реєстрація учасників ЗНО триватиме з 1 лютого до 5 березня 2021 року

30 вересня наказом Міністерства освіти і науки України №1210 затвердили календарний план підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року. Про це йдеться на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Реєстрація учасників ЗНО триватиме з 1 лютого до 5 березня 2021 року. Керівники закладів освіти зможуть зареєструвати учнів (слухачів, студентів) для проходження ДПА у формі ЗНО до 1 березня 2021 року.









Графік основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання:

21 травня – тестування з хімії;

тестування з іспанської, німецької, французької мов відбудуться 24 травня;

з англійської мови – 25 травня;

з математики – 28 травня;

з української мови, української мови і літератури – 1 червня;

з історії України – 4 червня;

з фізики – 7 червня;

з біології – 10 червня.





До 30 квітня 2021 року зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де буде зазначено час і місце проведення тестувань. Інформацію про результати ЗНО з усіх навчальних предметів розмістять на інформаційних сторінках учасників до 30 червня 2021 року.