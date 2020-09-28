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Освіта, Україна, Світ

Стали відомі дати реєстрації на ЗНО-2021 та основної сесії оцінювання

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Реєстрація учасників ЗНО триватиме з 1 лютого до 5 березня 2021 року

30 вересня наказом Міністерства освіти і науки України №1210 затвердили календарний план підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року. Про це йдеться на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

 

Реєстрація учасників ЗНО триватиме з 1 лютого до 5 березня 2021 року. Керівники закладів освіти зможуть зареєструвати учнів (слухачів, студентів) для проходження ДПА у формі ЗНО до 1 березня 2021 року.



Графік основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання:

  • 21 травня – тестування з хімії;
  • тестування з іспанської, німецької, французької мов відбудуться 24 травня;
  • з англійської мови – 25 травня;
  • з математики – 28 травня;
  • з української мови, української мови і літератури – 1 червня;
  • з історії України – 4 червня;
  • з фізики – 7 червня;
  • з біології – 10 червня.
У 2021 році вступники здаватимуть на вибір ЗНО з укрмови або з мови та літератури


До 30 квітня 2021 року зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де буде зазначено час і місце проведення тестувань. Інформацію про результати ЗНО з усіх навчальних предметів розмістять на інформаційних сторінках учасників до 30 червня 2021 року.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: ЗНО ВНО график
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