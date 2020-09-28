За добу на коронавірус захворіла рекордна кількість українців – 4069 людей

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На Полтавщині за той же період – 114 хворих і дві смерті

За минулу добу в Україні зафіксували 4 069 нових випадків коронавірусної хвороби — це антирекорд кількості нових хворих за добу, на Полтавщині – 114.



За даними МОЗ, станом на 9.00 1 жовтня в нашій країні 213 028 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 4 193 летальних, 94 398 пацієнтів одужали (за добу одужало 2 038 пацієнтів). Загалом провели 2 308 415 тестувань методом ПЛР.



Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 6 308 випадків;

Волинська область — 8 194 випадки;

Дніпропетровська область — 6 088 випадків;

Донецька область — 3 557 випадків;

Житомирська область — 6 088 випадків;

Закарпатська область — 9 918 випадків;

Запорізька область — 4 128 випадків;

Івано-Франківська область — 13 837 випадків;

Кіровоградська область — 1 127 випадків;

м. Київ — 23 155 випадків;

Київська область — 9 279 випадків;

Львівська область — 20 590 випадків;

Луганська область — 1 091 випадок;

Миколаївська область — 3 270 випадків;

Одеська область — 13 789 випадків;

Полтавська область — 2 345 випадків;

Рівненська область — 12 554 випадки;

Сумська область — 4 435 випадків;

Тернопільська область — 13 767 випадків;

Харківська область — 19 128 випадків;

Херсонська область — 1 168 випадків;

Хмельницька область — 6 188 випадків;

Чернівецька область — 14 605 випадків;

Черкаська область — 4 165 випадків;

Чернігівська область — 4 254 випадки.

Полтавська ОДА сповістила про географію поширення коронавірусної інфекції на Полтавщині за добу:

у Полтаві – 84 нові випадки;

у Кременчуці – 13 хворих;

у Лубнах – три нові випадки;

у Полтавському районі, Миргороді, на Новосанжарщині, Хорольщині, Кобеляччині – по два випадки відповідно;

на Диканщині, Лохвиччині, Котелевщині, у Лубенському районі – по одному хворому.

Одужали 1072 жителі області, продовжує лікування 1231 людина, зокрема 80 дітей. Всього в регіоні зареєстрували 42 летальних випадки, нових за добу – 2 (у Полтаві).



