За добу на коронавірус захворіла рекордна кількість українців – 4069 людей

На Полтавщині за той же період – 114 хворих і дві смерті
За минулу добу в Україні зафіксували 4 069 нових випадків коронавірусної хвороби — це антирекорд кількості нових хворих за добу, на Полтавщині – 114.
За даними МОЗ, станом на 9.00 1 жовтня в нашій країні 213 028 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 4 193 летальних, 94 398 пацієнтів одужали (за добу одужало 2 038 пацієнтів). Загалом провели 2 308 415 тестувань методом ПЛР.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 6 308 випадків;
- Волинська область — 8 194 випадки;
- Дніпропетровська область — 6 088 випадків;
- Донецька область — 3 557 випадків;
- Житомирська область — 6 088 випадків;
- Закарпатська область — 9 918 випадків;
- Запорізька область — 4 128 випадків;
- Івано-Франківська область — 13 837 випадків;
- Кіровоградська область — 1 127 випадків;
- м. Київ — 23 155 випадків;
- Київська область — 9 279 випадків;
- Львівська область — 20 590 випадків;
- Луганська область — 1 091 випадок;
- Миколаївська область — 3 270 випадків;
- Одеська область — 13 789 випадків;
- Полтавська область — 2 345 випадків;
- Рівненська область — 12 554 випадки;
- Сумська область — 4 435 випадків;
- Тернопільська область — 13 767 випадків;
- Харківська область — 19 128 випадків;
- Херсонська область — 1 168 випадків;
- Хмельницька область — 6 188 випадків;
- Чернівецька область — 14 605 випадків;
- Черкаська область — 4 165 випадків;
- Чернігівська область — 4 254 випадки.
Полтавська ОДА сповістила про географію поширення коронавірусної інфекції на Полтавщині за добу:
- у Полтаві – 84 нові випадки;
- у Кременчуці – 13 хворих;
- у Лубнах – три нові випадки;
- у Полтавському районі, Миргороді, на Новосанжарщині, Хорольщині, Кобеляччині – по два випадки відповідно;
- на Диканщині, Лохвиччині, Котелевщині, у Лубенському районі – по одному хворому.
Одужали 1072 жителі області, продовжує лікування 1231 людина, зокрема 80 дітей. Всього в регіоні зареєстрували 42 летальних випадки, нових за добу – 2 (у Полтаві).