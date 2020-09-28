Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 28.09.2020 12:00
Підтверджені:
Україна201305
Кременчук257
Хворі:
Україна108856
Кременчук63
Одужало:
Україна88453
Кременчук186
Померло:
Україна3996
Кременчук8
Кременчук, Коронавірус / Карантин

За добу на коронавірус захворіла рекордна кількість українців – 4069 людей

Сьогодні, 11:32 Переглядів: 327

 

На Полтавщині за той же період – 114 хворих і дві смерті

За минулу добу в Україні зафіксували 4 069 нових випадків коронавірусної хвороби — це антирекорд кількості нових хворих за добу, на Полтавщині – 114.

За даними МОЗ, станом на 9.00 1 жовтня в нашій країні 213 028 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 4 193 летальних, 94 398 пацієнтів одужали (за добу одужало 2 038 пацієнтів). Загалом провели 2 308 415 тестувань методом ПЛР.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 6 308 випадків;
  • Волинська область — 8 194 випадки;
  • Дніпропетровська область — 6 088 випадків;
  • Донецька область — 3 557 випадків;
  • Житомирська область — 6 088 випадків;
  • Закарпатська область — 9 918 випадків;
  • Запорізька область — 4 128 випадків;
  • Івано-Франківська область — 13 837 випадків;
  • Кіровоградська область — 1 127 випадків;
  • м. Київ — 23 155 випадків;
  • Київська область — 9 279 випадків;
  • Львівська область — 20 590 випадків;
  • Луганська область — 1 091 випадок;
  • Миколаївська область — 3 270 випадків;
  • Одеська область — 13 789 випадків;
  • Полтавська область — 2 345 випадків;
  • Рівненська область — 12 554 випадки;
  • Сумська область — 4 435 випадків;
  • Тернопільська область — 13 767 випадків;
  • Харківська область — 19 128 випадків;
  • Херсонська область — 1 168 випадків;
  • Хмельницька область — 6 188 випадків;
  • Чернівецька область — 14 605 випадків;
  • Черкаська область — 4 165 випадків;
  • Чернігівська область — 4 254 випадки.

 

Полтавська ОДА сповістила про географію поширення коронавірусної інфекції на Полтавщині за добу:

  • у Полтаві – 84 нові випадки;
  • у Кременчуці – 13 хворих;
  • у Лубнах – три нові випадки;
  • у Полтавському районі, Миргороді, на Новосанжарщині, Хорольщині, Кобеляччині – по два випадки відповідно;
  • на Диканщині, Лохвиччині, Котелевщині, у Лубенському районі – по одному хворому.

Одужали 1072 жителі області, продовжує лікування 1231 людина, зокрема 80 дітей. Всього в регіоні зареєстрували 42 летальних випадки, нових за добу – 2 (у Полтаві).


24 нові випадки COVID-19 зареєстрували у Кременчуці
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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус статистика
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