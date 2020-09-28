Винесли вирок чоловіку, який на Полтавщині вбив собаку

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Козельщинський районний суд виніс вирок чоловіку через жорстоке поводження з тваринами. Мова йде про випадок, що стався 16 вересня у Ганнівці, на території колишнього Козельщинського району. Обвинувачений прийшов на подвір'я до матері та неповнолітньої доньки і вбив їх собаку. Причина – пес з'їв курей.





З обвинувального акту стало відомо, що чоловік взяв собаку на прізвисько «Бакс» та, тримаючи за задні лапи, ударив його головою об асфальт. У тварини стався великий крововилив у внутрішньо черевну порожнину мозку, в результаті чого собака помер.









Під час досудового розслідування між начальником місцевої прокуратури та обвинуваченим було укладено угоду про визнання винуватості. Підозрюваний повністю визнав свою вину.





Суд угоду затвердив та визнав чоловіка винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами у присутності неповнолітнього). Від покарання у виді 3 років тюрми звільнили з випробуванням з іспитовим строком на один рік.





З текстом вироку можна ознайомитися тут. Вирок може бути оскаржений.