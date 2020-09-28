Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 28.09.2020 12:00
Підтверджені:
Україна201305
Кременчук257
Хворі:
Україна108856
Кременчук63
Одужало:
Україна88453
Кременчук186
Померло:
Україна3996
Кременчук8
Надзвичайні новини, Полтавщина

Винесли вирок чоловіку, який на Полтавщині вбив собаку

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 121

Обвинувачений отримав іспитовий термін

Козельщинський районний суд виніс вирок чоловіку через жорстоке поводження з тваринами. Мова йде про випадок, що стався 16 вересня у Ганнівці, на території колишнього Козельщинського району. Обвинувачений прийшов на подвір'я до матері та неповнолітньої доньки і вбив їх собаку. Причина – пес з'їв курей.


З обвинувального акту стало відомо, що чоловік взяв собаку на прізвисько «Бакс» та, тримаючи за задні лапи, ударив його головою об асфальт. У тварини стався великий крововилив у внутрішньо черевну порожнину мозку, в результаті чого собака помер.


Вбивство собаки на Полтавщині: пса позбавили життя через курку


Під час досудового розслідування між начальником місцевої прокуратури та обвинуваченим було укладено угоду про визнання винуватості. Підозрюваний повністю визнав свою вину.


Суд угоду затвердив та визнав чоловіка винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами у присутності неповнолітнього). Від покарання у виді 3 років тюрми звільнили з випробуванням з іспитовим строком на один рік.


З текстом вироку можна ознайомитися тут. Вирок може бути оскаржений.

0
Автор: Євгенія Каблучка
Теги: вбивство собака тварини
компанія «Інтера Люкс»

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх