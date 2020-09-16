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Кременчук, Освіта, Україна, Світ

У 2021 році вступники здаватимуть на вибір ЗНО з укрмови або з мови та літератури

Сьогодні, 11:29 Переглядів: 496

 

Вибір вступником того чи іншого варіанта сертифікаційної роботи для виконання під час ЗНО залежатиме від того, на яку спеціальність він планує вступати до закладу вищої освіти

У 2021 році в Україні впровадять окремий тест ЗНО з української мови. Про це повідомляють в Українському центрі оцінювання якості освіти.


На відміну від попередніх періодів, наступного року незалежне оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, проводитиметься з української мови, а також з української мови і літератури.   


Відтак випускники, які завершують у 2021 році здобуття повної загальної середньої освіти та/або планують вступати до закладів вищої освіти, матимуть можливість самостійно обирати, яку саме роботу виконуватимуть під час ЗНО:

  • сертифікаційну роботу з української мови, яка міститиме лише завдання з української мови, а саме 39 завдань закритих форм (з вибором відповіді або на встановлення відповідності) та 1 завдання відкритої форми на надання розгорнутої письмової відповіді;
  • сертифікаційну роботу з української мови та літератури, яка міститиме як завдання з української мови, так і з української літератури, а саме 24 завдання з української літератури та 39 – з української мови закритих форм (з вибором відповіді та на встановлення відповідності), а також 4 завдання з української мови відкритих форм з наданням письмової відповіді (зокрема 3 завдання, які передбачають надання короткої письмової відповіді, та 1 завдання, яке передбачає надання розгорнутої письмової відповіді).


 


Вибір вступником того чи іншого варіанта сертифікаційної роботи для виконання під час ЗНО залежатиме від того, на яку спеціальність (спеціальності) він планує вступати до закладу вищої освіти. Перелік спеціальностей, для вступу на які необхідним буде виконання того чи іншого варіанта сертифікаційної роботи (тесту), визначать в «Умовах прийому на навчання до закладів вищої освіти України у 2021 році».

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: testportal.gov.ua
Теги: ЗНО ВНО украинский язык українська мова литература вступительная кампания поступление
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