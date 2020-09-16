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Надзвичайні новини

Взяли під варту підозрюваного у пограбуванні двох кременчужанок

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 73 Коментарів: 1

 

Чоловік зірвав з жінок золоті прикраси та здав у ломбард

До відділення №1 Кременчуцького відділу поліції звернулися двоє кременчужанок 27 та 46 років. Вони повідомили, що їх пограбували. Жінки розказали, що невідомий чоловік зірвав у них золоті прикраси та зник з місця події. Про це повідомляє Кременчуцький відділ поліції.


Правоохоронці з'ясували, що причетним до пограбування може бути раніше судимий 21-річний мешканець району. Також встановили, що золоті прикраси чоловік реалізував у місцеві ломбарди.


Фігуранту повідомили про підозру та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: pl.npu.gov.ua
Теги: грабеж пограбування прикраси
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

2 215
evil:
Сьогодні, 11:07

яснопонятно

Как там дела с разыскиваемой бухгалтершой Малецкого? ищут? Дайте фото. Вдуг увижу буду трезвонить 102. 


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