Взяли під варту підозрюваного у пограбуванні двох кременчужанок

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 73 Коментарів: 1

До відділення №1 Кременчуцького відділу поліції звернулися двоє кременчужанок 27 та 46 років. Вони повідомили, що їх пограбували. Жінки розказали, що невідомий чоловік зірвав у них золоті прикраси та зник з місця події. Про це повідомляє Кременчуцький відділ поліції.





Правоохоронці з'ясували, що причетним до пограбування може бути раніше судимий 21-річний мешканець району. Також встановили, що золоті прикраси чоловік реалізував у місцеві ломбарди.





Фігуранту повідомили про підозру та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.