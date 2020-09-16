Кременчуцькі копи дві години шукали 14-річного хлопця, який не повернувся зі школи

Сьогодні, 12:04 Переглядів: 1 198 Коментарів: 2

Патрульні знайшли підлітка та передали його слідчим для з'ясування всіх обставин

15 вересня дві години знадобилось кременчуцьким копам, аби розшукати зниклого підлітка. Близько 20.00 до чергової частини Кременчуцького відділу поліції надійшов виклик про зникнення 14-річного хлопця, який пішов до школи та не повернувся додому.





Отримавши детальний опис зниклого, усі екіпажі вирушили на пошуки. Невдовзі патрульні знайшли хлопця та передали його слідчим для з'ясування всіх обставин.





Поліція просить батьків бути пильними та відповідально ставитись до своїх обов'язків, слідкувати за тим, де перебувають їхні неповнолітні діти.