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Кременчук

На Ревівці облаштовують новий сквер

Сьогодні, 08:35 Переглядів: 182

 

Дерева та кущі висаджують біля зупинки громадського транспорту по вул. Богдана Хмельницького, в районі школи №2

Працівники КП «Благоустрій Кременчука» днями розпочали роботи з облаштування нового скверу біля зупинки громадського транспорту по вул. Богдана Хмельницького, в районі школи №2, що на Ревівці. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука. Тут висаджують дерева та кущі.


Також у мерії додають, що нещодавно комунальники за підтримки соціально-відповідального бізнесу висадили зелені насадження у сквері імені Лесі Українки, що на Молодіжному.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: пресслужба мерії Кременчука
Теги: сквер Молодежный Реевка деревья кусты озеленение Благоустройство Кременчуга
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