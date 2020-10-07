На Ревівці облаштовують новий сквер

Сьогодні, 08:35 Переглядів: 182

Дерева та кущі висаджують біля зупинки громадського транспорту по вул. Богдана Хмельницького, в районі школи №2

Працівники КП «Благоустрій Кременчука» днями розпочали роботи з облаштування нового скверу біля зупинки громадського транспорту по вул. Богдана Хмельницького, в районі школи №2, що на Ревівці. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука. Тут висаджують дерева та кущі.





Також у мерії додають, що нещодавно комунальники за підтримки соціально-відповідального бізнесу висадили зелені насадження у сквері імені Лесі Українки, що на Молодіжному.