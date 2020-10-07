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Кременчук, Бізнес/Робота, Деньги

Коронакриза з’їла: недовиконання бюджету Кременчука – понад 180 млн грн

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 0

 

Це оперативна інформація на перше жовтня

Недовиконання бюджету Кременчука станом на перше жовтня сягнуло 180-185 млн грн, це попередні цифри. Таку інформацію озвучив 8 жовтня мер Кременчука Віталій Малецький під час засідання президії голів фракції та депутатських комісій.


За словами міського голови, причин недовиконання міського бюджету декілька: близько 60 млн грн – це заборгованість «АвтоКрАЗу» перед бюджетом; загальна сума боргів по землі теж сягає десятків мільйонів гривень. Землевласників-боржників мер не назвав.


- Звичайно, основна причина – це падіння виробництва, коронакриза, яка накрила всю світову економіку. І зараз бюджети не виконуються в багатьох країнах… Є складна ситуація, і ми будемо на наступний рік віддавати старі борги, - прокоментував міський голова.


Нагадаємо, бюджет Кременчука на 2020 рік на момент затвердження склав 2 млрд 148 грн по доходах. Недовиконання в розмірі 180 млн грн - це сума майже співставна з бюджетом медицини: на момент затвердження він складав 192 млн грн.


Життя на 2 мільярди: розбираємо бюджет Кременчука «по кісточках»


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Автор: Татьяна Донченко
Теги: бюджет недовиконання бюджет Кременчука
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