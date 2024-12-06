ЗСУ отримали дрон-ракети «Пекло» — Зеленський

Військовослужбовці Збройних сил України отримали першу серію дрон-ракетів «Пекло». Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

— Наша, українська зброя, яка вже має підтверджене бойове застосування. Сьогодні передали першу партію нашим Силам оборони. Тепер завдання — нарощувати виробництво та застосування, — йдеться у повідомленні.

За даними Укрінформу, зброя має дальність ураження 700 км та швидкість 700 км на годину.

— Вже є п’ять успішних застосувань ракет-дронів «Пекло», — повідомили під час презентації зброї, пишуть в інформаційному агентстві.

Нагадаємо, протягом 2024 року Україна виробила перші 100 ракет.