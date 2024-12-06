Ексначальника кременчуцької колонії засудили до 6 років за хабар

Сьогодні, 17:34 Переглядів: 27

Колишній правоохоронець вимагав гроші за підготовку документів для умовно-дострокового звільнення

Полтавський апеляційний суд залишив у силі вирок Крюківського районного суду Кременчука щодо колишнього начальника відділення «Кременчуцької виправної колонії (№69)». Його засудили до 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна за вимагання та отримання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Про це 6 грудня повідомила пресслужба прокуратури Полтавщини.

Що сталося?

У березні 2016 року правоохоронець вимагав у засудженого гроші за підготовку документів для умовно-дострокового звільнення.

Крім позбавлення волі, чоловіка позбавлено права обіймати посади в органах влади, місцевого самоврядування та державних установах на 2 роки.

Апеляція не допомогла

Свою вину засуджений не визнав і намагався оскаржити вирок суду першої інстанції. Проте апеляційний суд підтримав доводи прокуратури.

Засудженого взяли під варту в залі суду після оголошення рішення.