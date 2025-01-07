Працівники соціальної сфери Горішніх Плавнів відзначили професійне свято

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Учасники заходу приймали вітання від міської адміністрації на чолі з мером Дмитром Биковим. Представники профільних закладів та установ громади були відзначені Почесними грамотами та Подяками

Урочистості з нагоди Дня працівників соціальної сфери відбулися в Горішніх Плавнях 31 жовтня. Це професійне свято в Україні відзначають щорічно в першу неділю листопада. Захід зібрав працівників закладів соціального спрямування громади. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам’ять воїнів, полеглих на фронтах російсько-української війни.

Учасників заходу привітав міський голова Дмитро Биков.

«Шановні соціальні працівники! Вітаю вас із професійним святом! Робота соціального працівника потребує не тільки професійних навичок, а й доброго серця та відкритого характеру, — наголосив мер. — Кожного дня ви виконуєте відповідальні завдання, сприяєте отриманню державної підтримки, надаєте соціальні послуги мешканцям нашої громади: малозахищеним верствам населення, багатодітним сім’ям, сиротам, людям з інвалідністю, родинам захисників України, внутрішньо переміщеним особам. Саме ви допомагаєте в подоланні труднощів і негараздів, додаєте віри і впевненості, що сьогодні так необхідні кожному».

Очільник громади подякував представникам соціальної сфери за працю, небайдужість, відкрите ставлення до людей, уміння співпереживати. Побажав міцного здоров’я, добробуту й нових досягнень під мирним небом України. Начальниця управління соціального захисту населення (УСЗН) Світлана Чернявська щиросердно привітала колег із професійним святом та підкреслила, що від їхньої «щоденної наполегливої праці залежить впевненість, комфорт і затишок жителів громади».

«Ви ті фахівці, які віддають свій час, здоров’я та частину серця тим, хто потребує цього найбільше», — наголосила Світлана Чернявська.

Дмитро Биков вручив начальниці УСЗН Почесну грамоту Полтавської обласної військової адміністрації, якою колектив установи нагороджується за «сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у виконання завдань, пов’язаних із реалізацією державної політики у сфері соціального захисту населення».

Подяка Полтавської обласної ради була оголошена директорці ТЦСО «Калина» Надії Сакун, начальниці відділу бухгалтерського обліку та звітності УСЗН Наталії Обуховській за «зразкове виконання службових обов’язків та вагомий внесок у реалізацію державної політики з питань соціального захисту населення Полтавщини».

Почесною грамотою Департаменту соціального захисту населення Полтавської обласної військової адміністрації за «зразкове виконання службових обов’язків» були відзначені головна спеціалістка виплатного сектору грошових виплат та компенсацій Наталія Євстропова та головна спеціалістка відділу бухгалтерського обліку та звітності УСЗН Наталія Чибісова, завідувачка відділення денного перебування ТЦСО «Калина» Олена Сень та соціальна робітниця відділення соціальної допомоги вдома терцентру Наталія Кондратець. За «високий професіоналізм у сфері соціального захисту населення» ряду працівників соціальної сфери була оголошена Подяка міського голови.

Урочистий вечір продовжився виступами творчих колективів ПКіТ. Зокрема, шоу-гуртів «Дніпровські зорі», «Парне молоко», Next, ансамблю естрадного танцю «Глорія».