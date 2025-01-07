Де у Кременчуці у середу планово вимикатимуть світло: перелік адрес
Сьогодні, 20:02
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У середу, 8 січня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 15.00
З 8.00 до 16.00
З 8.00 до 17.00
- пр. Михайла Старицького
- пр. Ополченський, 6-14
- просп. Лесі Українки, 115-121
- просп. Полтавський, 40, 47-106
- пров. 1-й Ливарний
- пров. Алли Горської, 1, 2, 6-8
- пров. Ананія Размислова
- пров. Братів Майбородів, 2-5
- пров. Василя Барки, 9-24
- пров. Гарматний, 3-22
- пров. Герцена, 3-9Б
- пров. Гостомельський, 2-24
- пров. Давида Гурамішвілі, 1-6
- пров. Дніпровський, 1-6
- пров. Івана Кожедуба
- пров. Івана Приходька
- пров. Калиновий, 3-9А
- пров. Караванний
- пров. Криворізький, 2/2-18
- пров. Крюківський
- пров. Ливарний
- пров. Леся Курбаса, 2-20
- пров. Літописний
- пров. Марії Заньковецької, 1А-51
- пров. Мирний
- пров. Олександра Олеся, 13, 13/1
- пров. Полтавський, 3, 5А, 6, 18А, 108
- пров. Прорізний, 28/30, 30
- пров. Сержанта Онопченка, 21-49
- пров. Святослава Хороброго, 1/9-12/17
- пров. Тополевий
- пров. Урожайний, 3-20
- пров. Чорнобаївський
- пров. Шкільний, 18/5
- пров. Ягідний, 2-39
- пров. Яснополянський, 28А-47
- туп. Айвазовського
- туп. Кременецький, 11
- туп. Ливарний
- туп. Урожайний, 1-12
- туп. Юннатів, 1-7
- вул. А. Платухіна, 20-37
- вул. А. Размислова
- вул. Академіка Герасимовича, 2-46, 95-166, 141А-204
- вул. А. Ізюмова
- вул. Бажана
- вул. Барвінкова
- вул. Б. Урбанського
- вул. Б. Чичибабіна
- вул. Бузкова
- вул. Василя Сліпака, 8-45А
- вул. В. Баранова
- вул. В. Винниченка
- вул. В. Івасюка
- вул. В. Кришталя
- вул. В. Симоненка
- вул. Вільної України, 17/2-40
- вул. Газопровідна
- вул. Гайдамацька, 80, 147
- вул. Д. Апостола
- вул. Д. Галицького
- вул. Дмитра Демидюка, 7-28
- вул. Експресівська
- вул. Євгена Патона, 25
- вул. Ірпінська, 7-14
- вул. Ковальська
- вул. Козацька, 19-46
- вул. Кропивницького
- вул. Ливарна
- вул. Лінійна
- вул. М. Вовчка
- вул. М. Грушевського
- вул. Мрії
- вул. Народних Ополченців, 1-46
- вул. Новомиргородська
- вул. Новосхідна, 14/26-36
- вул. О. Пчілки, 2А-23, 11/39-18
- вул. О. Кобилянської, 3-12/17
- вул. О. Древаля, 182/1-186
- вул. Олександріївська
- вул. Павла Чубинського
- вул. Правди
- вул. Правобережна, 47, 47А
- вул. Ракетна
- вул. Рома Шухевича, 11-36, 40
- вул. Рокитнянська
- вул. С. Наливайка
- вул. Сержанта Мельничука, 16
- вул. Соснівська
- вул. Січових Стрільців, 1/5-12/21
- вул. Східна, 2/3-14/22, 13/24-38
- вул. Чумацький Шлях, 87-123А, 125-129
- вул. Хімічна
- вул. Хортицька
- вул. Художня
- вул. Я. Петруся, 4-24
- вул. Ярослава Мудрого, 8А
З 8.00 до 19.00
З 8.00 до 20.00
- вул. Євгена Патона, 25
- вул. Олексія Древаля, 182/1-186
- пров. Кузьми Скрябіна, 1, 2В, 3
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