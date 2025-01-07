Де у Кременчуці у середу планово вимикатимуть світло: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У середу, 8 січня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 15.00

  • с. Мала Кохнівка

З 8.00 до 16.00

  • с. Потоки

З 8.00 до 17.00

  • пр. Михайла Старицького
  • пр. Ополченський, 6-14
  • просп. Лесі Українки, 115-121
  • просп. Полтавський, 40, 47-106
  • пров. 1-й Ливарний
  • пров. Алли Горської, 1, 2, 6-8
  • пров. Ананія Размислова
  • пров. Братів Майбородів, 2-5
  • пров. Василя Барки, 9-24
  • пров. Гарматний, 3-22
  • пров. Герцена, 3-9Б
  • пров. Гостомельський, 2-24
  • пров. Давида Гурамішвілі, 1-6
  • пров. Дніпровський, 1-6
  • пров. Івана Кожедуба
  • пров. Івана Приходька
  • пров. Калиновий, 3-9А
  • пров. Караванний
  • пров. Криворізький, 2/2-18
  • пров. Крюківський
  • пров. Ливарний
  • пров. Леся Курбаса, 2-20
  • пров. Літописний
  • пров. Марії Заньковецької, 1А-51
  • пров. Мирний
  • пров. Олександра Олеся, 13, 13/1
  • пров. Полтавський, 3, 5А, 6, 18А, 108
  • пров. Прорізний, 28/30, 30
  • пров. Сержанта Онопченка, 21-49
  • пров. Святослава Хороброго, 1/9-12/17
  • пров. Тополевий
  • пров. Урожайний, 3-20
  • пров. Чорнобаївський
  • пров. Шкільний, 18/5
  • пров. Ягідний, 2-39
  • пров. Яснополянський, 28А-47
  • туп. Айвазовського
  • туп. Кременецький, 11
  • туп. Ливарний
  • туп. Урожайний, 1-12
  • туп. Юннатів, 1-7
  • вул. А. Платухіна, 20-37
  • вул. А. Размислова
  • вул. Академіка Герасимовича, 2-46, 95-166, 141А-204
  • вул. А. Ізюмова
  • вул. Бажана
  • вул. Барвінкова
  • вул. Б. Урбанського
  • вул. Б. Чичибабіна
  • вул. Бузкова
  • вул. Василя Сліпака, 8-45А
  • вул. В. Баранова
  • вул. В. Винниченка
  • вул. В. Івасюка
  • вул. В. Кришталя
  • вул. В. Симоненка
  • вул. Вільної України, 17/2-40
  • вул. Газопровідна
  • вул. Гайдамацька, 80, 147
  • вул. Д. Апостола
  • вул. Д. Галицького
  • вул. Дмитра Демидюка, 7-28
  • вул. Експресівська
  • вул. Євгена Патона, 25
  • вул. Ірпінська, 7-14
  • вул. Ковальська
  • вул. Козацька, 19-46
  • вул. Кропивницького
  • вул. Ливарна
  • вул. Лінійна
  • вул. М. Вовчка
  • вул. М. Грушевського
  • вул. Мрії
  • вул. Народних Ополченців, 1-46
  • вул. Новомиргородська
  • вул. Новосхідна, 14/26-36
  • вул. О. Пчілки, 2А-23, 11/39-18
  • вул. О. Кобилянської, 3-12/17
  • вул. О. Древаля, 182/1-186
  • вул. Олександріївська
  • вул. Павла Чубинського
  • вул. Правди
  • вул. Правобережна, 47, 47А
  • вул. Ракетна
  • вул. Рома Шухевича, 11-36, 40
  • вул. Рокитнянська
  • вул. С. Наливайка
  • вул. Сержанта Мельничука, 16
  • вул. Соснівська
  • вул. Січових Стрільців, 1/5-12/21
  • вул. Східна, 2/3-14/22, 13/24-38
  • вул. Чумацький Шлях, 87-123А, 125-129
  • вул. Хімічна
  • вул. Хортицька
  • вул. Художня
  • вул. Я. Петруся, 4-24
  • вул. Ярослава Мудрого, 8А

З 8.00 до 19.00

  • с. Потоки

З 8.00 до 20.00

  • вул. Євгена Патона, 25
  • вул. Олексія Древаля, 182/1-186
  • пров. Кузьми Скрябіна, 1, 2В, 3
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Автор: Яна Гудзь
Теги: відключення електроенергії відключення світла планові відключення Полтаваобленерго
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