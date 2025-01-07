Де у Кременчуці у середу планово вимикатимуть світло: перелік адрес

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 108

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У середу, 8 січня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 15.00 с. Мала Кохнівка З 8.00 до 16.00 с. Потоки З 8.00 до 17.00 пр. Михайла Старицького

пр. Ополченський, 6-14

просп. Лесі Українки, 115-121

просп. Полтавський, 40, 47-106

пров. 1-й Ливарний

пров. Алли Горської, 1, 2, 6-8

пров. Ананія Размислова

пров. Братів Майбородів, 2-5

пров. Василя Барки, 9-24

пров. Гарматний, 3-22

пров. Герцена, 3-9Б

пров. Гостомельський, 2-24

пров. Давида Гурамішвілі, 1-6

пров. Дніпровський, 1-6

пров. Івана Кожедуба

пров. Івана Приходька

пров. Калиновий, 3-9А

пров. Караванний

пров. Криворізький, 2/2-18

пров. Крюківський

пров. Ливарний

пров. Леся Курбаса, 2-20

пров. Літописний

пров. Марії Заньковецької, 1А-51

пров. Мирний

пров. Олександра Олеся, 13, 13/1

пров. Полтавський, 3, 5А, 6, 18А, 108

пров. Прорізний, 28/30, 30

пров. Сержанта Онопченка, 21-49

пров. Святослава Хороброго, 1/9-12/17

пров. Тополевий

пров. Урожайний, 3-20

пров. Чорнобаївський

пров. Шкільний, 18/5

пров. Ягідний, 2-39

пров. Яснополянський, 28А-47

туп. Айвазовського

туп. Кременецький, 11

туп. Ливарний

туп. Урожайний, 1-12

туп. Юннатів, 1-7

вул. А. Платухіна, 20-37

вул. А. Размислова

вул. Академіка Герасимовича, 2-46, 95-166, 141А-204

вул. А. Ізюмова

вул. Бажана

вул. Барвінкова

вул. Б. Урбанського

вул. Б. Чичибабіна

вул. Бузкова

вул. Василя Сліпака, 8-45А

вул. В. Баранова

вул. В. Винниченка

вул. В. Івасюка

вул. В. Кришталя

вул. В. Симоненка

вул. Вільної України, 17/2-40

вул. Газопровідна

вул. Гайдамацька, 80, 147

вул. Д. Апостола

вул. Д. Галицького

вул. Дмитра Демидюка, 7-28

вул. Експресівська

вул. Євгена Патона, 25

вул. Ірпінська, 7-14

вул. Ковальська

вул. Козацька, 19-46

вул. Кропивницького

вул. Ливарна

вул. Лінійна

вул. М. Вовчка

вул. М. Грушевського

вул. Мрії

вул. Народних Ополченців, 1-46

вул. Новомиргородська

вул. Новосхідна, 14/26-36

вул. О. Пчілки, 2А-23, 11/39-18

вул. О. Кобилянської, 3-12/17

вул. О. Древаля, 182/1-186

вул. Олександріївська

вул. Павла Чубинського

вул. Правди

вул. Правобережна, 47, 47А

вул. Ракетна

вул. Рома Шухевича, 11-36, 40

вул. Рокитнянська

вул. С. Наливайка

вул. Сержанта Мельничука, 16

вул. Соснівська

вул. Січових Стрільців, 1/5-12/21

вул. Східна, 2/3-14/22, 13/24-38

вул. Чумацький Шлях, 87-123А, 125-129

вул. Хімічна

вул. Хортицька

вул. Художня

вул. Я. Петруся, 4-24

вул. Ярослава Мудрого, 8А З 8.00 до 19.00 с. Потоки З 8.00 до 20.00 вул. Євгена Патона, 25

вул. Олексія Древаля, 182/1-186

пров. Кузьми Скрябіна, 1, 2В, 3

Поділитись новиною



