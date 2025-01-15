СБУ повідомила про підозру російському полковнику, причетному до удару по «Амстору» у Кременчуці

Служба безпеки України повідомила про підозру Іллі Корякіну, полковнику ЗС РФ, причетному до ракетного удару по ТЦ «Амстор» у Кременчуці. Інформацію оприлюднено на сайті Офісу генерального прокурора.
За даними слідства, Корякін, перебуваючи на посаді заступника командира 22-ї авіаційної дивізії та начальника штабу, у змові з іншими представниками військового командування РФ організував удар крилатими ракетами Х-22 по торгівельному центру «Амстор» та цеху заводу «Кредмаш» у Кременчуці 27 червня 2022 року.
Атаку здійснили із повітряного простору Курської області за допомогою ракетоносця-бомбардувальника Ту-22М3 52-го авіаційного полку.
Полковнику пред’явили підозру за статтями:
Йому загрожує довічне ув’язнення.
Нагадаємо, що 20 жовтня під Брянськом знайшли мертвим іншого військового, причетного до удару по ТЦ «Амстор» у Кременчуці — Дмитра Голенкова.
Відомо, що ракетних ударів по ТРЦ «Амстор» завдавали російські військовослужбовці з 52 гвардійського важкого бомбардувального авіаційного полку з Калузької області. Журналісти-розслідувачі BIHUS info опублікували імена росіян, які обстріляли Кременчук.
Усі матеріали «Кременчуцького Телеграфа» стосовно теракту в «Амсторі» є тут. Також на youtube-каналі є плейлист, присвячений російському теракту у Кременчуці.
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27 червня російські війська обстріляли ТЦ «Амстор». Внаслідок обстрілу загинула 21 особа, ще одна жінка вважається безвісти зниклою. Близько сотні кременчужан звернулися до лікарні за медичною допомогою.