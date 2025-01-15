СБУ повідомила про підозру російському полковнику, причетному до удару по «Амстору» у Кременчуці

Сьогодні, 12:25 Переглядів: 542 Коментарів: 1

Служба безпеки України повідомила про підозру Іллі Корякіну, полковнику ЗС РФ, причетному до ракетного удару по ТЦ «Амстор» у Кременчуці. Інформацію оприлюднено на сайті Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, Корякін, перебуваючи на посаді заступника командира 22-ї авіаційної дивізії та начальника штабу, у змові з іншими представниками військового командування РФ організував удар крилатими ракетами Х-22 по торгівельному центру «Амстор» та цеху заводу «Кредмаш» у Кременчуці 27 червня 2022 року.

Атаку здійснили із повітряного простору Курської області за допомогою ракетоносця-бомбардувальника Ту-22М3 52-го авіаційного полку.

Полковнику пред’явили підозру за статтями:

Ч. 2 ст. 438 — воєнні злочини.

— воєнні злочини. Ст. 437 — ведення агресивної війни.

— ведення агресивної війни. Ч. 3 ст. 110 — посягання на територіальну цілісність.

Йому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, що 20 жовтня під Брянськом знайшли мертвим іншого військового, причетного до удару по ТЦ «Амстор» у Кременчуці — Дмитра Голенкова.

Відомо, що ракетних ударів по ТРЦ «Амстор» завдавали російські військовослужбовці з 52 гвардійського важкого бомбардувального авіаційного полку з Калузької області. Журналісти-розслідувачі BIHUS info опублікували імена росіян, які обстріляли Кременчук.

Усі матеріали «Кременчуцького Телеграфа» стосовно теракту в «Амсторі» є тут. Також на youtube-каналі є плейлист, присвячений російському теракту у Кременчуці.