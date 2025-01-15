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Надзвичайні новини, Амстор, Війна

СБУ повідомила про підозру російському полковнику, причетному до удару по «Амстору» у Кременчуці

Сьогодні, 12:25 Переглядів: 542 Коментарів: 1

 Внаслідок атаки загинули 22 людини, ще 77 були поранені

Служба безпеки України повідомила про підозру Іллі Корякіну, полковнику ЗС РФ, причетному до ракетного удару по ТЦ «Амстор» у Кременчуці. Інформацію оприлюднено на сайті Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, Корякін, перебуваючи на посаді заступника командира 22-ї авіаційної дивізії та начальника штабу, у змові з іншими представниками військового командування РФ організував удар крилатими ракетами Х-22 по торгівельному центру «Амстор» та цеху заводу «Кредмаш» у Кременчуці 27 червня 2022 року.

Атаку здійснили із повітряного простору Курської області за допомогою ракетоносця-бомбардувальника Ту-22М3 52-го авіаційного полку.

Полковнику пред’явили підозру за статтями:

  • Ч. 2 ст. 438 — воєнні злочини.
  • Ст. 437 — ведення агресивної війни.
  • Ч. 3 ст. 110 — посягання на територіальну цілісність.

Йому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, що 20 жовтня під Брянськом знайшли мертвим іншого військового, причетного до удару по ТЦ «Амстор» у Кременчуці — Дмитра Голенкова.

Відомо, що ракетних ударів по ТРЦ «Амстор» завдавали російські військовослужбовці з 52 гвардійського важкого бомбардувального авіаційного полку з Калузької області. Журналісти-розслідувачі BIHUS info опублікували імена росіян, які обстріляли Кременчук.

Усі матеріали «Кременчуцького Телеграфа» стосовно теракту в «Амсторі» є тут. Також на youtube-каналі є плейлист, присвячений російському теракту у Кременчуці.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Амстор
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Коментарі: 1

4 896
1
zzzzzz:
Сьогодні, 14:43

Самокат вже аннушка зарядила.


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Амстор:

27 червня російські війська обстріляли ТЦ «Амстор». Внаслідок обстрілу загинула 21 особа, ще одна жінка вважається безвісти зниклою. Близько сотні кременчужан звернулися до лікарні за медичною допомогою.

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