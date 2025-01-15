У ніч на 15 січня Україну атакували 43 російські ракети та 74 ударних БпЛА

Українська протиповітряна оборона збила 30 ракет та 47 безпілотників
У ніч на 15 січня російська армія здійснила комбінований удар по Україні ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами інших типів. Про це повідомила пресслужба Командування Повітряних сил ЗСУ.
Загалом радіотехнічні війська виявили та супроводили 117 повітряних цілей противника:
До відбиття повітряного нападу залучались авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 10.30 підтверджене збиття 77 повітряних цілей:
Ще 27 безпілотників не досягли цілей (локаційно втрачені).
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Нагадаємо, що зранку на Полтавщині превентивно застосували графік аварійних відключень електроенергії.
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