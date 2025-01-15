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У ніч на 15 січня Україну атакували 43 російські ракети та 74 ударних БпЛА

Сьогодні, 12:29 Переглядів: 153

 

Українська протиповітряна оборона збила 30 ракет та 47 безпілотників

У ніч на 15 січня російська армія здійснила комбінований удар по Україні ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами інших типів. Про це повідомила пресслужба Командування Повітряних сил ЗСУ.

Загалом радіотехнічні війська виявили та супроводили 117 повітряних цілей противника:

  • 1 балістичну ракету Іскандер-М/KN (район пуску — Бєлгородська обл.);
  • 7 крилатих ракет Х-22/32 із літаків Ту-22М3 (район пусків — Тульська обл.);
  • 4 крилаті ракети «Калібр» (з акваторії Чорного моря);
  • 27 крилатих ракет Х-101/Х-55см зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс (район пусків — Волгоградська обл.);
  • 4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 із літаків тактичної авіації (район пусків — Бєлгородська обл.);
  • 74 ударних БпЛА Shahed/дронів-імітаторів різних типів (із районів Брянськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ — РФ).

До відбиття повітряного нападу залучались авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 10.30 підтверджене збиття 77 повітряних цілей:

  • 23 крилатих ракет Х-101, Х-55см;
  • 3 крилатих ракет «Калібр»;
  • 4 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;
  • 47 ударних БпЛА «Shahed»/дрони-імітатори різних типів.

Ще 27 безпілотників не досягли цілей (локаційно втрачені).

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— Далеко не всі ракети, що не потрапили у статистику збитих, досягли цілей! Противник атакував об’єкти української енергетики, зокрема газову інфраструктуру на Харківщині, Львівщині та Івано-Франківщині. На жаль, внаслідок російської атаки є ураження об’єктів. Повітряні Сили продовжують виконувати завдання із захисту повітряного простору держави, — йдеться у повідомленні.

 

Нагадаємо, що зранку на Полтавщині превентивно застосували графік аварійних відключень електроенергії.

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Автор: Віктор Крук
Теги: повітряні сили ППО ракети БПЛА Шахеди безпілотники
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