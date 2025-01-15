На Полтавщині застосували графік аварійного відключення світла. Про це сьогодні, 15 січня, повідомили у пресслужбі «Полтаваобленерго».
За розпорядженням Національної енергетичної компанії «Укренерго», обмеження застосовані із 07.07 до 1-5 черг споживачів.
Як повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, такі обмеження є превентивними у зв'язку із масованою ракетною атакою по Україні.
О 7.55 аварійні знеструмлення скасували.
Нагадаємо, «Полтаваобленерго» раніше надавали роз’яснення щодо того, чому відсутній той самий «графік аварійних відключень» та чому неможливо попередити користувачів про розклад відключень заздалегідь.
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