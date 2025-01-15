Юних кременчужан кличуть до бібліотеки пограти в літературні сніжки (афіша)

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У четвер, 16 січня, юних кременчужан кличуть до бібліотеки пограти в літературні сніжки. Про проведення заходу журналістам «Кременчуцького Телеграфа» повідомили його організатори.

Зима — це не лише мороз і снігопади, а й час для казкових історій, теплих зустрічей і веселих забав! Саме тому ми запрошуємо всіх любителів зимових чудес на наш яскравий та незабутній захід, — запрошують бібліотекарі.

Для учасників підготують ігрову програму з цікавими конкурсами, веселими зимовими загадками, командними розвагами та інтерактивними завданнями. Також на відвідувачів чекатиме головний гість заходу — Сніговик. Він подарує дітям справжній зимовий настрій, пограє та починає разом з ними.

Приходьте всією родиною — разом ми зіграємо в сніжки (навіть у бібліотеці!), поринемо в дивовижний світ книжок і проведемо зимовий день весело та незабутньо! — закликають організатори.

Відбудеться захід у четвер, 16 січня, о 12.00 у приміщенні бібліотеки-філії №1 за адресою проспект Лесі Українки, 13. Вхід на захід вільний.