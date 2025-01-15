Приватні школи Кременчука отримують субвенції із держбюджету: сума виплат залежить від кількості учнів

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Приватні школи у Кременчуці щомісяця отримують субвенції із держбюджету. Відповідну програму про надання освітньої субвенції приватним закладам загальної середньої освіти обговорили депутати на засіданні депутатської комісії з питань освіти, молоді, міжнародних відносин, культури, спорту, IT-технологій та цифрової трансформації під головуванням Зінаїди Проценко, що відбулася 14 січня.

Очільник департаменту освіти Геннадій Москалик повідомив, що таку субвенцію приватні школи отримують відповідно до контингенту учнів: кожного на початку кожного місяця приватні заклади подають звіт про кількість дітей, і відповідно до цього їм нараховується субвенція. Сума становить 70% від вартості учня у закладі загальної середньої освіти комунальної форми власності.

Проте отримують такі субвенції не усі приватні школи.

— Для того, щоб отримати таку субвенцію, заклад має бути ліцензований, пройти процедуру акредитації і бути в єдиній базі закладу установи освіти ліцензованим. Таких шкіл у Кременчуці зараз 3. Навчаються там близько 500 учнів, — розповів Геннадій Москалик.

Це IT Step School, LifeSchool та Learn&Dream School.

Використати цю субвенцію приватні школи можуть на заробітну плату педагогам.

Нагадаємо, у 2023 році у рамках цієї програми отримали 4,26 мільйона гривень освітньої субвенції.