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Кременчук, Гроші, Освіта

Приватні школи Кременчука отримують субвенції із держбюджету: сума виплат залежить від кількості учнів

Сьогодні, 09:01 Переглядів: 131

 

Наразі у Кременчуці близько 500 учнів відвідують приватні заклади загальної середньої освіти

Приватні школи у Кременчуці щомісяця отримують субвенції із держбюджету. Відповідну програму про надання освітньої субвенції приватним закладам загальної середньої освіти обговорили депутати на засіданні депутатської комісії з питань освіти, молоді, міжнародних відносин, культури, спорту, IT-технологій та цифрової трансформації під головуванням Зінаїди Проценко, що відбулася 14 січня.

Очільник департаменту освіти Геннадій Москалик повідомив, що таку субвенцію приватні школи отримують відповідно до контингенту учнів: кожного на початку кожного місяця приватні заклади подають звіт про кількість дітей, і відповідно до цього їм нараховується субвенція. Сума становить 70% від вартості учня у закладі загальної середньої освіти комунальної форми власності.

Проте отримують такі субвенції не усі приватні школи.

— Для того, щоб отримати таку субвенцію, заклад має бути ліцензований, пройти процедуру акредитації і бути в єдиній базі закладу установи освіти ліцензованим. Таких шкіл у Кременчуці зараз 3. Навчаються там близько 500 учнів, — розповів Геннадій Москалик.

Це IT Step School, LifeSchool та Learn&Dream School. 

Використати цю субвенцію приватні школи можуть на заробітну плату педагогам.

Нагадаємо, у 2023 році у рамках цієї програми отримали 4,26 мільйона гривень освітньої субвенції.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: освіта приватні школи субвенція гроші
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