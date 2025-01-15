На Полтавщині поліціянти вилучили у чоловіка гранату Ф-1

13 січня працівники поліції Миргородського району виявили у жителя Білоцерківської громади гранату Ф-1 із запалом.
Як повідомив тимчасовий виконувач обов’язків начальника відділення №3 Миргородського райвідділу поліції Роман Горбанівенко, після отримання інформації на місце події прибули поліцейський офіцер Білоцерківської громади та слідчо-оперативна група.
За фактом незаконного поводження з боєприпасами поліція розпочала досудове розслідування за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.
Джерело походження гранати з’ясовують слідчі.
Нагадаємо, нещодавно у Зінькові правоохоронці вилучили в 36-річного чоловіка дві гранати із запалами, які він зберігав у житловому будинку.
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