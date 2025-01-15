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Мешканці Полтавщини намагалися незаконно потрапити до Словаччини, але попалися на фотопастку

Сьогодні, 09:30 Переглядів: 183

 

За спробу потрапити за кордон чоловіки заплатили так званим перевізникам по 10 тисяч доларів

Днями на Закарпатті прикордонники затримали трьох чоловіків - серед них і мешканці Полтавщини - які намагалися незаконно потрапити до Словаччини. Про це інформують у пресслужбі Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

За даними прикордонників, трьох чоловіків, які рухалися поблизу державного кордону, помітили за допомогою системи відеонагляду. При цьому один із них уже встиг подолати загороджувальний паркан, а інші двоє чоловіків побігли у зворотному напрямку.

 

Прикордонникам вдалося порушників затримати. Як з'ясувалося, чоловіками дистанційно керували організатори переправлення. Доїхати із Ужгорода до кінцевої точки, звідки до кордону лишалося 15 км, та смс-вказівки із подальшими діями обійшлися кожному із чоловіків у 10 тисяч доларів.

Порушників притягнули до відповідальності за спробу незаконного перетинання кордону та злісну непокору законному розпорядженню військовослужбовців Держприкордонслужби України. У подальшому їхню долю вирішуватиме суд.

Нагадаємо, наприкінці минулого року прикордонники затримали мешканця Полтавщини, який на човні намагався потрапити до Молдови.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби
Теги: кордон перетин кордону прикордонники
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