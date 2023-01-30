Три приватні школи Кременчука отримають більше 4 мільйонів гривень з держбюджету

Три приватні школи Кременчука отримають 4,26 млн гривень освітньої субвенції. Відповідну Програму надання освітньої субвенції на 2023 рік затвердили депутати Кременчуцької міської ради на сесії 27 січня. Розпорядник коштів — департамент освіти Кременчука, одержувачі — приватні заклади середньої освіти.
Як повідомила «Кременчуцькому Телеграфу» заступниця директора департаменту освіти Світлана Михайленко, кошти отримають місцеві школи, які мають ліцензію, не є банкрутами та продовжують навчання з 1 вересня. Це IT Step School, LifeSchool та Learn&Dream School.
Світлана Михайленко зазначила, що кошти з держбюджету для приватних шкіл виділяють щороку відповідно до Постанови Кабміну від 14.01.2015 № 6. Субвенцію можна використати лише на заробітну плату вчителям.
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№ 4 від 26 січня 2023Читати номер