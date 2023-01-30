Три приватні школи Кременчука отримають більше 4 мільйонів гривень з держбюджету

Сьогодні, 17:31 Переглядів: 369 Коментарів: 1

Їх можна буду витратити лише на заробітну плату педагогів

Три приватні школи Кременчука отримають 4,26 млн гривень освітньої субвенції. Відповідну Програму надання освітньої субвенції на 2023 рік затвердили депутати Кременчуцької міської ради на сесії 27 січня. Розпорядник коштів — департамент освіти Кременчука, одержувачі — приватні заклади середньої освіти.

Як повідомила «Кременчуцькому Телеграфу» заступниця директора департаменту освіти Світлана Михайленко, кошти отримають місцеві школи, які мають ліцензію, не є банкрутами та продовжують навчання з 1 вересня. Це IT Step School, LifeSchool та Learn&Dream School.

Світлана Михайленко зазначила, що кошти з держбюджету для приватних шкіл виділяють щороку відповідно до Постанови Кабміну від 14.01.2015 № 6. Субвенцію можна використати лише на заробітну плату вчителям.

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