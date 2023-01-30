«Кремінь» зіграв товариські матчі на стадіоні «Кремінь-Арена»

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 238

Футболісти «Кременя» зіграли товариські матчі з «Олександрією» U-19 та «Аметистом». 28 січня підопічні Романа Локтіонова перемогли «Олександрію» U-19 з рахунком - 4:0.

«Кремінь» (Кременчук) – «Олександрія» (U-19) 4:0

Голи: Вівдич (12), Галоян (24), ГНП (55), Молько (66)

«Кремінь» (1 тайм): Музичка, Азізов, Аркуша, Д.О.Сидоренко, Агапов, Панчишин, Фальковський, Савіцький, ГНП, Галоян, Вівдич

«Кремінь» (2 тайм): ГНП, Пилипенко, Д.П.Сидоренко, Кальчук, Товкач, Жданович, Молько, П’ятибрат, ГНП, Бондар, ГНП

У рамках підготовки до весняної частини сезону «синьо-білі» провели перший контрольний спаринг в новому році. «Кремінь» достатньо спокійно і впевнено реалізував свою перевагу, забивши по два м'ячі у кожному з таймів. Зазначимо, що сьогодні у складі нашої команди зіграли по тайму чотири потенційні новачки – гравці, які перебувають на перегляді (воротар, два півзахисники та нападник). Зокрема, автором одного з голів став ГНП, який грав на позиції нападника. У підсумку – 4:0, «Кремінь» розгромно перемагає у першому спарингу. Наступний товариський матч «Кремінь» проведе 4 лютого з «Ворсклою» U-19.

Наступного дня, 29 січня, «Кремінь-2» зіграв товариський матч з «Аметистом». Матч завершився з рахунком - 2:4.