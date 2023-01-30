На Полтавщині фіксують стрімке зростання ГРВІ

Сьогодні, 18:30 Переглядів: 257

На Полтавщині фіксують стрімке зростання випадків гострих респіраторних вірусних інфекцій. Як повідомив директор департаменту охорони здоров’я Полтавської ОДА Віктор Лисак під час сьогоднішньої апаратної наради в обладміністрації, протягом минулого тижня зареєстрували 7 тисяч 427 випадків захворювання на ГРВІ. Це на 80% більше, ніж зареєстровано минулого тижня. 31 пацієнта з діагнозом ГРВІ госпіталізовано.

«Ми на грані епідемічного підйому, і це серйозно», — сказав Віктор Лисак.

Він також додав, що 44% хворих на ГРВІ — це діти. Найвищі показники захворюваності — у Пришибській, Машівській, Щербанівській, Мачухівській громадах та у Горішніх Плавнях.

Серед усієї кількості хворих ГРВІ діагноз коронавірус мають незначний відсоток, зазначив Віктор Лисак. З COVID-19 ситуація в області — контрольована. Наразі в області хворіють 510 людей, щотижня фіксують 3-4 летальні випадки.

В департаменті охорони здоров'я закликали виконувати протиепідемічні заходи, а також зробити щеплення проти грипу та коронавірусу.

За тиждень на Полтавщині виявили 268 нових випадків захворювання на COVID-19