Читачі Горішніх Плавнів отримали нові книги

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Фонд міської бібліотеки КЗК «Централізована бібліотечна система» (ЦБС) Горішніх Плавнів поповнено 101 примірником нової літератури. Видання надійшли до закладу в рамках благодійно-просвітницької акції «Книжкова навала». Література — різноманітна за тематикою: дитяча енциклопедія, науково-популярні видання з історичної тематики та психології, художні прозаїчні та поетичні твори

Презентація нової літератури відбулася в інтернет-центрі центральної міської бібліотеки 23 грудня. Про неї розповіла директорка КЗК «Централізована бібліотечна система» Олена Дудко. Вона повідомила, що колектив ЦБС здобув перемогу «у п’ятій хвилі» благодійно-просвітницької акції «Книжкова навала».

Ця ініціатива, зазначила Олена Дудко, була започаткована у 2015 році громадською організацією «Центр військово-політичних розслідувань» (нині — ГО «Український центр дослідження проблем безпеки імені Дмитра Тимчука») у співпраці з Національним військово-історичним музеєм України. Проводиться без залучення бюджетних коштів. На участь в акції було подано 2096 заявок, і тільки 300 бібліотек отримали книги. Серед них — ЦБС Горішніх Плавнів, до якої надійшов 101 примірник нових видань.

«В організаторів такий підхід: знайти бібліотеки, які є важливими для своїх громад, у яких вирує життя, відбуваються заходи, куди приходять читачі різного віку. Крім розгляду заявок організатори акції вивчали сайти бібліотек у мережі інтернет, сторінки та групи в соцмережах, за якими видно, наскільки бібліотека є активною та важливою для місцевої спільноти», — розповіла Олена Дудко.

Вона підкреслила, що «палітра отриманих книг за тематикою різноманітна і вражає великим вибором літератури».

Серед них видання для дітей і підлітків, українська класика й сучасна література різних жанрів, переклади іноземних авторів, науково-популярна література, книжки про досвід війни. Очільниця ЦБС почала презентацію отриманих видань із «Дитячої енциклопедії наукових експериментів» Томаса Канавана (Харків, видавництво Vivat, 2024 рік).

Олена Дудко зазначила, що ця книга для дітей молодшого і середнього шкільного віку. В цій енциклопедії на них чекає безліч захопливих наукових експериментів, які можна безпечно проводити вдома. Але в анотації є застереження для експериментаторів: вони завжди повинні попереджати дорослих про те, що збираються провести дослід. І головне — мають чітко дотримуватись інструкцій.

Серед отриманих книг є також «Антологія української поезії XX століття: від Тичини до Жадана» (Київ, провідне українське видавництво дитячої літератури «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА». Упорядник видання — Іван Малкович).

Ще одне видання — «Український Мультифронтир. Нова схема історії України (неоліт — початок ХХ століття)», випущене в Харкові (Видавничий дім «Фабула», 2024 рік, упорядник — Сергій Громенко). Як зазначено в анотації, дослідження «Мультифронтиру — «перехрестя погранич» — не лише дозволяє глибше зрозуміти українське минуле, але й допоможе краще впоратися з проблемами сьогодення — зокрема, подолати постколоніальні комплекси народу­жертви, бездержавного або навіть антидержавного народу тощо». «З іншого боку, завдяки концепції Мультифронтиру стають зрозумілішими легендарна українська волелюбність та інклюзивність нашої культури», — зазначається в описі.

«Не менш цікаве видання — альбом «З української старовини» (Харків, видавець Олександр Савчук, 2020 рік). Книга містить 20 історичних нарисів авторства Дмитра Яворницького, проілюстрованих видатними українськими художниками Сергієм Васильківським та Миколою Самокишем», — зауважила Олена Дудко.

Для бажаючих більше дізнатися про історію України, вказала очільниця ЦБС, є можливість ознайомитися з виданням «Подолати минуле: глобальна історія України» Ярослава Грицака (видавництво «Портал», 2024 рік). Ця книга є результатом 15-річної роботи професора Ярослава Грицака, зазначається в анотації. Її автор намагається не лише описати події минулого, але й оцінити їх із позиції теперішнього часу.

У процесі подання матеріалу автор ставить головне питання своєї книги: «Якою має бути сучасна Україна?». Ярослав Грицак починає дискусію на цю тему і запрошує долучитися до неї всіх читачів. Він загострює увагу навколо питання цінностей, за якими, на його думку, і має формуватися сприйняття нашої історії. Із видання «Українські палаци: відновлення історії. Золота доба» Акіма Галімова й Руслана Шаріпова (видавництво «Фабула», 2024 рік), як зазначається в описі, читач зможе дізнатися чимало фактів про шість палаців та їхніх власників, побачити 3D-макети невцілілих будівель і «ще чіткіше усвідомити приналежність України до європейських історії та культури».

Про здатність використовувати інтуїцію, мислення та метапізнання, так званий екзистенційний інтелект, що веде «до саморефлексивної свідомості та підвищує нашу здатність до самосвідомості й самотрансформації», як зазначається в анотації, читач зможе прочитати на сторінках книги Ігоря Козловського «Людина на перехресті» (видавництво «Колесо Життя», Київ, 2024 рік).

«Екзистенційний інтелект допомагає ставити глибокі питання, що стосуються людського існування, та відповідати на них. Це один із головних двигунів прогресу, адже людина, яка регулярно замислюється над глибокими питаннями про свою самоідентифікацію та людську природу, сильніше прагнутиме до пізнання навколишнього світу», — приводяться слова автора у вступі до книги.

«Не залишать байдужими читача книги про досвід війни «#Маріуполь #Надія» Надії Сухорукової та «Азовсталь. Сталева пресслужба» Валерії Суботіної», — наголосила Олена Дудко.

«І, нарешті, роман-комікс «Вартові» авторства Алана Мура й художника Дейва Гіббонса», — продовжила очільниця ЦБС і зачитала фрагмент опису книги: «Це не просто комікс про супергероїв, це складний і багатошаровий твір, що досліджує людську природу, політику, моральність і психологію».

«Завдяки своєму глибокому сюжету, майстерному опрацюванню персонажів і вражаючій візуальній мові, комікс став одним із найвизначніших творів у жанрі графічних романів, з якими рецензенти радять обов’язково познайомитись шанувальникам якісних сюжетів та колоритних графічних романів», — зазначається в анотації видання. Українською мовою книга вийшла в межах серії «Комікси DC та Vertigo» видавництва «РМ». Підсумовуючи презентацію, Олена Дудко підкреслила, що «жодна цільова аудиторія користувачів ЦБС не залишиться обділеною».

«Впевнена, що кожна книга знайде своїх поціновувачів та подарує радість і задоволення від читання», — наголосила очільниця закладу.