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Кременчук, Освіта

Педагоги Вищого професійного училища № 7 — переможці Марафону, організованого Нацбанком

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 0

 

Педагоги отримали кубок та сертифікати переможців

Педагоги Вищого професійного училища № 7 стали переможцями Марафону з платіжної безпеки, організованого Національним банком України. Така інформація опублікована та сторінці училища.

Колектив училища на чолі з директором Миколою Несеном отримав кубок переможця марафону.

 

А команда педагогів — Ірина Арнаут і Тетяна Манілова — увійшли у ТОП-5 команд педагогів України та отримали сертифікати.

Організатором марафону виступив Національний банк України за підтримки Проєкту USAID «Інвестиції для стійкості бізнесу». Загалом до марафону долучилися 32 тисячі 533 учасників з усієї України.

У рамках участі у марафоні педагоги ВПУ № 7 провели:

  • інтерактивні заняття з платіжної безпеки в стилі магічного світу Гаррі Поттера «Чари кіберзахисту. Змагання факультетів школи Гоґвортс»;
  • спортивні забіги #ШахрайГудбай;
  • створення стінгазет ''Бережися монстрів-шахраїв'';
  • долучили учнів до перегляду повчального відео про платіжне шахрайство;
  • взяли участь у конкурсі коміксів «Таємниці щоденника Тома Редла»;
  • взяли участь у конкурсі відеосюжетів про платіжне шахрайство «Юні кореспонденти».

Нагадаємо, у вересні минулого року директора ВПУ №7 Миколу Несена нагородили почесним знаком «За заслуги перед містом».

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: ВПУ №7
Теги: ВПУ №7 марафон педагоги нацбанк
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