Педагоги Вищого професійного училища № 7 — переможці Марафону, організованого Нацбанком

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 0

Педагоги отримали кубок та сертифікати переможців

Педагоги Вищого професійного училища № 7 стали переможцями Марафону з платіжної безпеки, організованого Національним банком України. Така інформація опублікована та сторінці училища.

Колектив училища на чолі з директором Миколою Несеном отримав кубок переможця марафону.

А команда педагогів — Ірина Арнаут і Тетяна Манілова — увійшли у ТОП-5 команд педагогів України та отримали сертифікати.

Організатором марафону виступив Національний банк України за підтримки Проєкту USAID «Інвестиції для стійкості бізнесу». Загалом до марафону долучилися 32 тисячі 533 учасників з усієї України.

У рамках участі у марафоні педагоги ВПУ № 7 провели:

інтерактивні заняття з платіжної безпеки в стилі магічного світу Гаррі Поттера «Чари кіберзахисту. Змагання факультетів школи Гоґвортс»;

спортивні забіги #ШахрайГудбай;

створення стінгазет ''Бережися монстрів-шахраїв'';

долучили учнів до перегляду повчального відео про платіжне шахрайство;

взяли участь у конкурсі коміксів «Таємниці щоденника Тома Редла»;

взяли участь у конкурсі відеосюжетів про платіжне шахрайство «Юні кореспонденти».

Нагадаємо, у вересні минулого року директора ВПУ №7 Миколу Несена нагородили почесним знаком «За заслуги перед містом».