Педагоги Вищого професійного училища № 7 стали переможцями Марафону з платіжної безпеки, організованого Національним банком України. Така інформація опублікована та сторінці училища.
Колектив училища на чолі з директором Миколою Несеном отримав кубок переможця марафону.
А команда педагогів — Ірина Арнаут і Тетяна Манілова — увійшли у ТОП-5 команд педагогів України та отримали сертифікати.
Організатором марафону виступив Національний банк України за підтримки Проєкту USAID «Інвестиції для стійкості бізнесу». Загалом до марафону долучилися 32 тисячі 533 учасників з усієї України.
У рамках участі у марафоні педагоги ВПУ № 7 провели:
Нагадаємо, у вересні минулого року директора ВПУ №7 Миколу Несена нагородили почесним знаком «За заслуги перед містом».
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